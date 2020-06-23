Свинокомплекс "Негновичи" освободят от уплаты задолженности

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определена позиция представителей государства в органах управления ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" об освобождении ОАО "Свинокомплекс Негновичи" от имущественной обязанности по погашению просроченной задолженности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 июня 2020 года №352, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с документом свинокомплекс будет освобожден от обязательств по погашению просроченной задолженности по основному долгу в размере Br17,93 млн, по просроченным процентам - Br12,911 млн, по начисленным пеням и штрафным санкциям - Br1,283 млн согласно кредитным договорам 2011, 2014 и 2016 годов.

Освобождение будет производиться ежегодно начиная с 2021 года путем списания с внебалансовых счетов (неприменения при внесистемном учете) пропорционально объему годового исполнения за счет средств областного бюджета обязательств по основному долгу согласно решению Минского областного исполнительного комитета от 30 января 2020 года №77.

Поэтапное прощение по обязательствам по основному долгу будет осуществлено в следующем порядке: прекращение обязательств по кредитным договорам 2011 года, затем - 2014 и 2016 годов.-0-