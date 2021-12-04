Сырная инфляция. Замглавы Администрации Президента рассказал, как оценивает для себя рост цен

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал, по чем прежде всего оценивает рост цен и инфляцию в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Как уже неоднократно отмечалось, на фоне пандемии в мире произошел резкий рост цен на продукты питания и другие товарные группы. В текущем году инфляция в Беларуси разогналась до порядка 9%, однако на 2022 год экономические власти ставят перед собой задачу сдержать ее в пределах 6%.

"Бороться с импортированной инфляцией для такой открытой экономики, как наша, невозможно. Слишком уж использовать административные инструменты тоже нельзя. Потому что если просто зажать цены и не позволять им расти, это инфляционный козырек, который в будущем обязательно выстрелит. Поэтому здесь будет синергическая работа в рамках антиифляционной программы МАРТ, в рамках более детальной работы с себестоимостью", - сказал замглавы Администрации.

На последний аспект он обратил особое внимание, подчеркнув, что в Беларуси при производстве товаров порой еще есть море необоснованных затрат, и над этим следует работать.

Дмитрий Крутой также ответил на вопрос, по каким товарам он сам прежде всего оценивает инфляцию: "Конечно, это продовольствие. Я здесь абсолютно не уникален. Если конкретно называть товар, по которому я слежу за ростом цен, - это сыры. Потому что мои дочки очень любят сыр. Поэтому я сравниваю цены наших производителей, их очень много".

Он заметил, что именно в этом сегменте молочного рынка в стране развилась очень серьезная конкуренция, присутствует большое разнообразие продуктов от разных производителей. И это в том числе показывает один из способов борьбы с инфляцией.-0-