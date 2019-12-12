12 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Татарстан готов привлекать Беларусь к добыче нефти. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил сегодня в Минске журналистам по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

На предыдущей встрече в Минске Александра Лукашенко и Рустама Минниханова в 2016 году шла речь о том, чтобы компания "Белоруснефть", где есть хорошие специалисты и компетенции, активнее подключалась к нефтедобыче в Татарстане. В связи с этим журналисты поинтересовались, как обстоят дела в этой сфере на данный момент и обсуждалась ли эта тема.

"Эта тема не закрыта. Сегодня эта тема тоже обсуждалась. По большому счету, чтобы эта компетенция была, нужны месторождения", - сказал Рустам Минниханов. По его словам, белорусская сторона планировала получить возможность взять месторождение. "Эта идея не ушла. Она осталась. Он (Президент Беларуси. - Прим. БЕЛТА) ее сегодня тоже озвучил. И мы готовы к этой работе. Потому что одно дело там, где мы работаем (там все уже выстроено), а зайти, разрабатывать новые месторождения - это еще ресурсная база для Беларуси. Мы готовы к этому", - заявил Президент Татарстана.

Как сообщалось БЕЛТА, на прошедших сегодня переговорах глава белорусского государства Александр Лукашенко обратил внимание, что ключевым направлением во взаимодействии с Татарстаном остается сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота. "Хорошо, что вы сегодня приехали. Мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. И я думаю, что сегодняшний разговор (мы об этом поговорим) будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе", - отметил белорусский лидер.-0-