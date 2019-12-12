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Президент
12 декабря 2019, 11:26

Лукашенко: нужно искать новые точки роста в развитии сотрудничества Беларуси и Татарстана

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

12 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает необходимость поиска новых точек роста для дальнейшего развития сотрудничества с Татарстаном. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Татарстан является самым значимым партнером Беларуси в Приволжском федеральном округе Российской Федерации. Взаимный товарооборот по итогам 2018 года приблизился к $1,3 млрд. "Чтобы сохранить и приумножить столь достойный результат, нам нужно искать новые точки роста. Главным вектором взаимодействия в этом направлении видится увеличение объемов инновационного и инвестиционного сотрудничества", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Рустам Минниханов
Александр Лукашенко и Рустам Минниханов

По его словам, именно на принципах внедрения в практику передовых технологий и научных достижений развивается важный кооперационный проект по созданию газомоторной техники, по которому известные белорусские предприятия МАЗ, МТЗ, "Амкодор", БелАЗ активно сотрудничают с татарстанским холдингом "РариТЭК". За последние два года собрано почти 200 автобусов, которые работают на газе. В 2020 году будет произведено еще столько же единиц подобной техники.

Совместно с Минским моторным заводом продвигается работа по производству четырех- и шестицилиндровых газовых двигателей для тракторов МТЗ и машин "Амкодор". Планируется перевод на этот вид топлива самосвалов БелАЗ.

"Эти примеры подтверждают, что мы выбрали путь не конкуренции, а партнерства. Развивается самодостаточное взаимодействие - создаются новые рабочие места, предоставляются равные возможности для предприятий Беларуси и Татарстана. Распространение этого показательного опыта на другие регионы России обеспечило бы большую отдачу от экономического диалога", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства также отметил, что Беларусь располагает серьезными возможностями в области нано- и биотехнологий, а Парк высоких технологий является одним из крупнейших кластеров в Центральной и Восточной Европе в области разработки компьютерных продуктов. "Готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с казанским IT-парком и иными научно-производственными центрами Татарстана", - сказал он.

Рустам Минниханов
Рустам Минниханов

Ключевым направлением остается сотрудничество в нефтехимическом секторе, на долю которого приходится половина товарооборота. "Хорошо, что вы сегодня приехали. Мы как раз ведем с Россией диалог по выстраиванию сотрудничества в области нефти. И я думаю, что сегодняшний разговор (мы об этом поговорим) будет очень важным не только в информационном плане, но и в связи с работой в этом секторе", - отметил белорусский лидер.

Также есть перспективы для более широкого взаимодействия в сфере экологической безопасности. В 2019 году Россия включила в повестку дня актуальный во всем мире вопрос переработки отходов и вторичного сырья, заметил глава белорусского государства. "В этой сфере мы готовы с вами сотрудничать, вплоть до строительства мусороперерабатывающих заводов под ключ. У нас аналогичное предприятие функционирует в Бресте", - предложил глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что у Беларуси и Татарстана есть большие возможности и перспективы для продвижения совместных региональных проектов, контактов медицинских и образовательных учреждений, молодежных организаций.

Он также выразил признательность за создание комфортных условий для белорусской команды в Казани, где проходил чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, на котором участники от Беларуси завоевали высокие места в ряде категорий.

"Углубление кооперации в машиностроении, реализация проектов в области инноваций должны вести к росту двусторонней торговли. Убежден, в ближайшей перспективе у нас есть все возможности достичь годового товарооборота в $2 млрд, конечно же, чтобы с такой мощной республикой у нас как-то был более сбалансирован товарооборот. Хотя я понимаю - те объемы нефти, которые мы покупаем, ведут к перекосу нашего товарооборота. Но если захотим, мы его сможем сбалансировать. Мы также готовы рассмотреть все ваши предложения и принять соответствующие решения", - заявил белорусский лидер.

Он также поблагодарил Президента Татарстана за сотрудничество в области поставок и продажи белорусской техники. "Особенно МАЗ. Несмотря на то, что у вас КамАЗ под боком, вы все-таки аккуратно относитесь к нашим техническим товарам, в том числе к нашему предприятию. Это хороший показатель. Вы даете возможность на своем рынке работать нашим предприятиям. Мы это очень ценим", - заметил Президент Беларуси.

По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил $1 млрд 282,4 млн (107,7% к уровню 2017 года), экспорт - $282,7 млн, импорт - $999,7 млн.

В Татарстане функционируют два производства белорусской техники: тракторов МТЗ и лифтов "Могилевлифтмаш". Всего в регионе работают четыре компании, созданные с участием белорусского капитала, организована дилерская сеть белорусских предприятий, имеются оптовые склады, торгово-фирменная сеть ряда производителей.-0-

Минниханов: приезжая в Беларусь, каждый раз получаем массу эмоцийМинниханов: приезжая в Беларусь, каждый раз получаем массу эмоций
По словам Президента Татарстана Рустама Минниханова, делегация посетила Белорусский автомобильный завод, где ознакомилась с продукцией. "Здесь уже выпускают самосвалы грузоподъемностью 450 т - в мире такого нет. Это уникальнейшее производство", - поделился он впечатлениями.

Татарстан готов привлекать Беларусь к добыче нефтиТатарстан готов привлекать Беларусь к добыче нефти
Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил в Минске по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Минниханов уверен в возможности увеличения товарооборота между Беларусью и Татарстаном до $2 млрдМинниханов уверен в возможности увеличения товарооборота между Беларусью и Татарстаном до млрд
По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил $1 млрд 282,4 млн (107,7% к уровню 2017 года), экспорт - $282,7 млн, импорт - $999,7 млн.

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