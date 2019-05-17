Технический комитет по стандартизации в области деревообработки и мебели создадут в Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый национальный технический комитет по стандартизации в области деревообработки и мебельной промышленности будет создан в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Инициатива концерна "Беллесбумпром" была озвучена и поддержана во время семинара по вопросам повышения качества выпускаемой продукции, который состоялся накануне на бумажной фабрике "Спартак" в Шклове. Госстандарт готовит соответствующие организационно-технические документы.

В пресс-службе отметили, что и в международной, и в отечественной практике стандартизация является деятельностью, основанной на консенсусе всех заинтересованных сторон - государства, промышленности, бизнеса, потребителей. В настоящее время в республике действует 45 таких технических комитетов в различных отраслях экономики. Их основная задача - подготовка предложений по разработке, пересмотру, отмене стандартов в той или иной отрасли, а также по целесообразности их гармонизации с международными и европейскими требованиями.

"Инициатива "Беллесбумпрома" о создании технического комитета по стандартизации в области деревообработки и мебели - своевременная и правильная, - считает председатель Госстандарта Валентин Татарицкий. - Это будет большое подспорье отрасли в вопросах повышения уровня применяемой нормативной базы и эффективности участия организаций концерна в данном процессе".

Стандарты играют важнейшую роль в обеспечении безопасности и качества товаров. Эти документы применяются как для выполнения обязательных требований, так и получения конкурентных преимуществ на различных рынках. В странах-партнерах все большее распространение получает практика использования стандартов при процедурах государственных закупок, торговыми сетями при заключении договоров на поставку товаров. Поэтому вопрос поддержания стандартов в актуальном состоянии имеет важнейшее значение.

Всего в Беларуси действует около 800 государственных стандартов - как национальных (СТБ), так и межгосударственных (ГОСТ), касающихся производства мебели, бумаги, древесины. При этом средний возраст ГОСТ превышает 25 лет, а уровень их гармонизации с международными и европейскими не превышает 30%, что обусловлено наследием данных документов со времен Советского Союза.

"Нужно на системной основе пересматривать фонд действующих стандартов и заниматься разработкой новых, более совершенных, гармонизированных с современными международными и европейскими требованиями. Эта работа требует совместных усилий со стороны комитета и концерна, в том числе в части финансирования разработок", - отметил Валентин Татарицкий.

В 2019-2020 годах Госстандарт планирует пересмотреть действующие в республике ГОСТ, которые были приняты во времена Советского Союза. Устаревшие требования будут либо отменяться, либо заменяться новыми стандартами. Такая работа уже проводится комитетом с участием органов госуправления, организаций промышленности и бизнеса.

Семинар по вопросам повышения качества продукции для руководителей организаций концерна "Беллесбумпром" прошел на базе ОАО "Бумажная фабрика "Спартак" в Шклове. В его работе приняли участие руководители концерна и Госстандарта, организаций отрасли, представители Белорусского государственного технологического университета. Были рассмотрены вопросы стандартизации, технического регулирования в отношении продукции отрасли, развития испытательной базы, надзора, системного менеджмента и применения современных инструментов и техник качества.-0-