Технологии умных городов и мультиканальность госуслуг - что заложено в госпрограмму цифрового развития

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил государственную программу "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением правительства №66 от 2 февраля 2020 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

"Государственная программа учитывает уровень "цифровой зрелости" Беларуси как в отраслевом, так и в региональном масштабах, а также применяемые технические решения, мировые тенденции, что является основой для дальнейших цифровых преобразований. Предусматривается выполнение мероприятий по созданию и развитию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий умных городов, а также обеспечению информационной безопасности таких решений", - говорится в документе. Это будет способствовать развитию всех сфер экономики и достижению на национальном уровне Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

В госпрограмму входит несколько подпрограмм, в том числе в области развития цифрового развития госуправления, отраслей экономики, регионов, информационной безопасности и "цифрового доверия".

Они предусматривают в том числе развитие облачных технологий, развертывание сетей сотовой подвижной электросвязи пятого поколения (5G) и предоставление на их основе таких технологических решений, как умный дом, умный город. В планах и создание государственных цифровых платформ для снижения административной нагрузки, экономии трудовых и временных ресурсов, упрощения получения различных документов.

Предусматривается также разработка образовательной платформы для повышения цифровой грамотности населения, создание витрины цифровых проектов, снижение цифрового неравенства путем организации доступа к универсальным услугам, строительства волоконно-оптических линий связи к населенным пунктам с 50 и более домохозяйствами. Запланированы создание технологической инфраструктуры для обработки данных в целях предоставления услуг на ее основе, модернизация инфраструктуры информационной сети органов государственной статистики, формирование цифровой платформы нормотворческой деятельности АИС "Нормотворчество" и модернизация сайта "Правовой форум Беларуси" как специализированного сервиса этой платформы. В этой пятилетке создадут и отраслевую цифровую платформу социально-трудовой сферы.

На реализацию госпрограммы планируется направить более Br3,7 млрд.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-