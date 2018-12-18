Топ-10 событий Беларусбанка в 2018 году

Для ОАО "АСБ Беларусбанк" 2018 год был насыщен множеством событий - появлялись новые банковские продукты, важные социальные инициативы, знаковые проекты с зарубежными партнерами. Чем запомнится уходящий год для клиентов и партнеров банка?

Открытие первого ипотечного офиса

Первый в Беларуси ипотечный офис открылся в феврале в Минске по ул. Мясникова, 32. Такой офис - это совершенно новый формат обслуживания физлиц. Беларусбанк предлагает клиентам комплекс услуг по получению кредита на недвижимость - как на строительство и приобретение нового жилья, так и на приобретение жилья на вторичном рынке.

В ипотечном офисе оформляются жилищные кредиты и предоставляются услуги, необходимые для совершения сделок. Они включают подбор варианта жилого помещения, проведение сделки купли-продажи либо оформления договора с застройщиком на долевое строительство, подбор ипотечного кредита и регистрацию права собственности на недвижимость.

Помимо банковских услуг на площадке ипотечного офиса предлагаются и услуги компаний-партнеров: застройщиков, нотариусов, юристов, риелторов, регистраторов, страховых агентов. В новом офисе оформляются сделки по лизингу и ипотеке.

Получение награды журнала Global Finance

Журнал Global Finance в марте объявил победителей 25-й ежегодной премии "Лучшие банки мира" - Беларусбанк признали лучшим банком Беларуси на 2018 год. Такая авторитетная награда была получена им в 6-й раз.

Отбирали лауреатов редакторы журнала Global Finance по результатам многочисленных консультаций с корпоративными финансовыми директорами, банкирами и банковскими консультантами, аналитиками по всему миру, руководствуясь такими факторами как: рост активов, рентабельность, география деятельности, стратегические связи, развитие новых направлений деятельности и новаторство в продуктах.

Журнал Global Finance является ежемесячным изданием, которое насчитывает более 50 тысяч читателей в 189 странах. Global Finance презентует рейтинги по целому ряду отраслей экономики, включая банковский сектор. Лауреаты данной премии - лидеры своей отрасли, способные профессионально реагировать на новые политические веяния, новаторские технологии, изменения конъюнктуры рынка.

Введение обслуживания платежных карточек UnionPay

Беларусбанк в ноябре начал обслуживание карт платежной системы Китая UnionPay в организациях торговли и сервиса Беларуси. Банк завершил все процедуры по вступлению в платежную систему и стал ее полноправным участником.

Беларусбанк активно проводит работу по подключению банкоматов и терминального оборудования в торговых и сервисных предприятиях для предоставления возможности обслуживания держателей карточек UnionPay и планирует обеспечить такую возможность на всей территории Беларуси в течение 2018-2019 годов.

Соглашение об организации обслуживания платежных карт UnionPay на территории Беларуси было подписано Беларусбанком и UnionPay International в марте нынешнего года.

Карточки данной международной системы принимаются к оплате уже в 10 тысячах терминалов, установленных банком. Помимо этого, по карточкам Union Pay сегодня можно снять наличные более чем в 500 банкоматах крупнейшего банка страны.

Беларусбанк выступил партнером ряда международных форумов и конференций

Первый вице-премьер, Председатель Наблюдательного совета "Беларусбанка" Александр Турчин и Председатель Правления банка Виктор Ананич приняли участие в "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF-2018) "Беларусь в дивном мире". Беларусбанк выступил генеральным партнером конференции, которая уже в шестой раз собрала самых прогрессивных и ярких бизнесменов, чиновников и экспертов.

В рамках юбилейного XV Международного форума по банковским информационным технологиям "БАНКИТ'2018" участники обсуждали актуальные мировые тренды и лучшие практики цифровой трансформации финансового бизнеса Беларуси.

Модератором дискуссионной панели "Внедрение изменений в банках" выступил исполнительный директор Беларусбанка Александр Егоров, а начальник управления поддержки пользователей Сергей Андреев рассказал об опыте внедрения ITSM процессов в Беларусбанке, обозначив предпосылки, этапы и результаты внедрения системы АСУИТ.

Беларусбанк также выступил генеральным партнером публичных слушаний социально ответственных компаний, которые прошли в ноябре в Минске.

"Поддержав это мероприятие, мы в очередной раз подчеркиваем, насколько важно для Беларусбанка ответственное ведение бизнеса", - отметила в своем приветственном слове заместитель Председателя Правления Беларусбанка Татьяна Михайловская.

Яркий пример - проект "Беларусбанк. Родительский дом". Изначально он задумывался как строительство коттеджей для детских домов семейного типа, но постепенно банк пришел к тому, что эти дома не просто передаются, но и продолжается поддержка семей, участие в воспитании и социализации детей, живущих в них. Сегодня подопечные живут в 16 коттеджах по всей стране. Недавно принято решение, что 17-й коттедж будет построен в Витебской области.

В этом году Беларусбанк получил статус национального партнера II Европейских игр - соответствующий документ подписали Председатель Правления банка Виктор Ананич и директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

Неизменным приоритетом Беларусбанка в реализации корпоративной социальной ответственности остается поддержка спорта высших достижений.

"Это направление является основой одного из 5 наших благотворительных проектов - "Беларусбанк. Победим вместе!", в рамках которого мы оказываем спонсорскую помощь учреждениям и клубам наиболее популярных видов спорта. И пройти мимо самого главного спортивного события 2019-го года мы просто не могли", - отметил Виктор Ананич.

В банке уверены, что II Европейские игры не только позволят иностранным гостям хорошо провести у нас время и лучше узнать Беларусь, но еще больше сплотят белорусов для достижения самых высоких и амбициозных целей.

Кроме того, банк выступил национальным партнером детского конкурса песни "Евровидение-2018". Финальное детское шоу прошло 25 ноября в спортивном комплексе "Минск-Арена". Встречали гостей мероприятия представители банка вместе с героем сказок по финансовой грамотности Грошыкам.

Беларусбанк на протяжении нескольких лет является генеральным партнером Белорусской федерации футбола. Финансовое учреждение также активно поддерживает развитие хоккея, фристайла, настольного тенниса, баскетбола, хоккея на траве.

В середине ноября в Минске прошла Всемирная неделя предпринимательства (GEW Belarus), которая является одним из главных событий для представителей бизнеса и стартапов страны. Всемирная неделя предпринимательства и национальный конкурс "Предприниматель года", которые проводятся в Беларуси, затрагивают интересы наиболее массовой аудитории Банка: субъектов малого и среднего бизнеса. В этой связи Беларусбанк выступил партнером национального конкурса "Предприниматель года" и второй год подряд принял участие в церемонии награждения победителей.

Стенд ОАО "АСБ Беларусбанк" в рамках официального открытия выставки посетили премьер-министр Беларуси Сергей Румас и министр экономики Дмитрий Крутой. Делегацию Банка на форуме возглавил заместитель Председателя Правления Александр Поливко.

Победа в премиях "Народная марка" и "Выбор года 2018"

Беларусбанк второй год подряд становится победителем премии "Народная марка" в номинации "Банк и его Банковский продукт (вклады, кредиты)".

"Уже 96 лет бренд Беларусбанка ассоциируется с брендом "Народный". Второй год подряд наши продукты побеждают в данной номинации, - отметила во время получения награды заместитель Председателя Правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Светлана Кожекина. - Это подтверждает еще раз тот факт, что наши банковские услуги имеют ряд преимуществ и востребованы у потребителей. Сегодня более 6 млн жителей страны являются клиентами банка, и это свидетельствует о том, что бренд Беларусбанка по праву носит звание "Народный".

Присуждение премии "Народная марка" уже стало доброй традицией. По словам Светланы Кожекиной, победа в данной номинации - это свидетельство успешной работы на рынке. Беларусбанк всегда стремится учитывать интересы и потребности всех категорий клиентов, предлагая новые продукты и сервисы.

Медаль "Выбор года" банк обретает уже в 11-й раз, что свидетельствует о его устойчивом положении на финансовом рынке и доверии клиентов.

Беларусбанк поздравляет всех своих клиентов и жителей страны с наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть для каждого 2019-й год станет временем успешных начинаний, семейных и карьерных, наполнится яркими событиями и хорошими новостями!

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