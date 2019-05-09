Топливо белорусских НПЗ соответствует всем стандартам качества - "Белнефтехим"

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество автомобильного топлива, производимого в ОАО "Нафтан" и на Мозырском НПЗ, соответствует всем международным и отечественным нормам, стандартам и требованиями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"Заводы вынужденно снизили объемы переработки из-за отсутствия качественного сырья. При этом стоит обратить внимание, что и сырье, и товарная продукция проходят на предприятии несколько этапов контроля. Качество автомобильных топлив скрупулезно контролируют заводские лаборатории", - отметили в концерне.

На каждый вид топлива есть свой нормативный документ, в котором зафиксированы до 20 показателей качества в зависимости от марки. "Даже если по одному идет хоть малейшее несоответствие, то топливо не выходит за пределы завода", - пояснили специалисты. Арбитражные пробы хранятся от 45 дней (для внутреннего рынка) до 4 месяцев (для экспортного топлива).

На "Нафтане" и Мозырском НПЗ гарантируют, что качество нефтепродуктов, которые отправляются потребителям, исключительно высокое и соответствует стандарту Евро-5.

В "Белнефтехиме" подчеркнули, что в ситуации с поставками некачественной нефти были приняты все меры для обеспечения производства продукции высокого качества.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Нефть, соответствующая стандарту, поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая.-0-