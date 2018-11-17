17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо на АЗС Беларуси с 18 ноября дорожает на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,42, АИ-95-К5-Евро - Br1,51, АИ-98-К5-Евро - Br1,72, ДТ - Br1,51.
Стоимость автомобильного топлива на АЗС изменяется с целью дальнейшей компенсации для НПЗ роста затрат на приобретение нефти, напомнили в концерне.
Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" придерживается стратегии плавного изменения цен, как при росте стоимости сырья, так и при его снижении. Решение об изменении цены на моторное топливо принимается после тщательного анализа ситуации с учетом нескольких показателей: стоимости нефти, курса белорусского рубля, динамики цен в соседних странах, налоговой составляющей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.395 BYN
|2.391 BYN
|2.402 BYN
|USD
|2.1102 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.1973 BYN
|3.185 BYN
|3.2 BYN