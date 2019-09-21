Топливо на АЗС в Беларуси с 22 сентября дорожает на 1 копейку

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 22 сентября на 1 копейку увеличиваются розничные цены на автомобильное топливо, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

На автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,57, АИ-95-К5-Евро - Br1,67, АИ-98-К5-Евро - Br1,89, ДТ - Br1,67.

"В условиях усилившихся внешних рисков, обусловивших рост волатильности котировок нефти, ослабления курса белорусского рубля, в целях предупреждения рисков потери финансовой устойчивости НПЗ в преддверии очередного этапа налогового маневра концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты", - отметили в "Белнефтехиме".-0-