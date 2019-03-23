Топливо на АЗС в Беларуси с 24 марта подорожает на 1 копейку

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розничные цены на автомобильное топливо с 24 марта увеличиваются на 1 копейку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,48 за 1 л, АИ-95-К5-Евро - Br1,59, АИ-98-К5-Евро - Br1,8, ДТ - Br1,59.

В "Белнефтехиме" пояснили, что цены на автомобильное топливо изменяются в связи с ростом цены на нефть.

"С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 9,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2,6%", - отметили в концерне.-0-