Топливо на АЗС в Беларуси с 5 января дорожает на 1 копейку

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 5 января увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,65, АИ-95-К5-Евро - Br1,75, АИ-98-К5-Евро - Br1,97, ДТ - Br1,75.

Как пояснили в концерне, для сохранения оптимального баланса соотношения "цена-качество" на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев цены на автомобильное топливо повышаются поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности. За 2019 год цены на моторное топливо в стране в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%.-0-