Топливо на АЗС в Беларуси с 8 декабря подорожает на копейку

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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 8 декабря изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
"С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 8 декабря увеличивается на 1 копейку", - рассказали в концерне.
Цена одного литра бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,61, АИ-95-К5-Евро - Br1,71, АИ-98-К5-Евро - Br1,93, ДТ - Br1,71.-0-