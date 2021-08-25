Торгово-сервисный центр МТЗ открылся в Нижегородской области 

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-сервисный центр ОАО "МТЗ" открылся в российском городе Лукоянов (Нижегородская область), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минского тракторного завода.





Объект станет единственным официальным дилерским центром в Нижегородской области и будет представлять на региональном рынке широкий спектр техники и спецтехники BELARUS, оригинальных запасных частей и навесного оборудования для сельскохозяйственной техники. Открытие состоялось при поддержке ТПК "МТЗ-Татарстан" и компании "Авторемстрой".





Также в Лукояновском губернском колледже открылся учебный класс BELARUS, где будут готовить специалистов для АПК.





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Минский тракторный завод - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире. В состав холдинга кроме МТЗ входит 10 предприятий, создано более 20 сборочных производств за рубежом. Продукция представлена на рынках более 60 государств.-0-