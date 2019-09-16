Торговые сети в ЕАЭС намерены расширить ассортимент продовольствия из стран союза

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Крупные торговые сети в странах Евразийского экономического союза намерены расширить ассортимент предлагаемого покупателям продовольствия и других товаров за счет продукции, выпускаемой в ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра ЕЭК, переговоры на эту тему пройдут во время IV Международного форума "Евразийская неделя - 2019", который пройдет в Бишкеке с 25 по 27 сентября. В них, в частности, примут участие представители крупных торговых сетей из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана, а также производители продукции.

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