Товарооборот Беларуси и Карелии через два года может превысить $100 млн - Русый

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые связи с субъектами России в Беларуси считают фундаментом двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Обсуждая перспективы взаимной торговли с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый выразил уверенность, что в течение двух лет товарооборот может превысить $100 млн, передает корреспондент БЕЛТА.

Внешняя торговля Беларуси с Карелией растет не такими быстрыми темпами, как с некоторыми другими субъектами РФ. "С Карелией мы в начале пути. Да, есть темпы, есть прирост. Но объемы не устраивают", - констатировал вице-премьер. Он озвучил направления сотрудничества, развитие которых создаст условия для того, чтобы товарооборот превысил $100 млн. По мнению Михаила Русого, на такой объем взаимной торговли реально выйти за два года. Рекордным товарооборот был в 2013 году, когда он превысил $44 млн. "Мы должны ставить более амбициозные задачи", - убежден вице-премьер.

В частности, он предложил расширить сотрудничество в промышленной сфере, позитивно оценив при этом организацию сборочного производства в Карелии по выпуску белорусской лесозаготовительной техники "Амкодор". По словам Михаила Русого, следует подумать о том, чтобы производить на этой базе и другую технику, также необходимо рассмотреть возможность создания сервисного центра по обслуживанию этой техники, а также техники МТЗ.

Беларусь рассчитывает и далее развивать сотрудничество с "Петрозаводскмашем", который поставил многослойные бесшовные трубы для БелАЭС.

Михаил Русый также высказался за развитие сотрудничества в АПК, в частности, в области селекции, семеноводства и племенного дела, а также предложил, чтобы белорусские специалисты "под ключ" создавали в Карелии молочно-товарные фермы. Беларусь также готова к сотрудничеству в рыбоводстве, перенимать полезный опыт и закупать рыбу на свои перерабатывающие заводы.

На встрече обсуждались перспективы поставки в Карелию кормоуборочной техники, пассажирского транспорта, грузовой, карьерной и специальной техники. Кроме того, белорусские строители, продолжил вице-премьер, могли бы реализовать в Карелии проекты по застройке микрорайона или целого населенного пункта "под ключ", включая возведение жилья, школы, детского сада и необходимой инфраструктуры. Он также предложил сотрудничество в лесном хозяйстве и в сфере глубокой переработки древесины.

Во время сегодняшней встречи в правительстве был подписан ряд документов. В их числе план мероприятий на 2019-2021 годы по реализации межправительственного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 28 июня 1999 года, соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и ООО "Амкодор-Онего".

Как сообщалось, товарооборот Беларуси и Карелии (РФ) в январе-сентябре 2018 года составил $19,9 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 22,7%.-0-