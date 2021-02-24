Товарооборот Беларуси и Китая возрос до $4,6 млрд

24 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и Китая по итогам 2020 года увеличился до $4,6 млрд, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Пекине.

"Согласно данным Национального статистического комитета, по итогам 2020 года Китай стал вторым торговым партнером Беларуси после России", - говорится в сообщении.

Товарооборот Беларуси и Китая составил $4,6 млрд, превысив показатель 2019 года на $0,8 млн. Экспорт белорусской продукции увеличился на 9,4% ($776,9 млн), импорт сократился на 1,7% ($3,84 млрд). Торговое сальдо сложилось в пользу Китая, при этом разрыв сократился на 4,1%.

В посольстве считают, что драйвером белорусского экспорта в КНР стала продукция сельского хозяйства и деревообработки, поставки которой увеличились двукратно. В Китае сейчас аккредитованы 105 белорусских производителей сельхозпродукции.

Несмотря на замедление деловой активности в мире в период пандемии коронавирусной инфекции, Беларусь и Китай стабилизировали динамику двустороннего внешнеторгового оборота, обеспечив опережающий рост продаж белорусской продукции на высококонкурентном китайском рынке.-0-