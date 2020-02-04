Товарооборот Беларуси и России в 2019 году снизился на 0,5%

4 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси с Россией в 2019 году составил $35,55 млрд, снизившись к 2018 году на 0,5%. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в РФ, сообщает БЕЛТА.

"На долю России приходилось, как и в 2018 году, 49,2% всего товарооборота Беларуси, в том числе 41,2% экспорта (в 2018 году - 38,3%) и 55,9% импорта (в 2018 году - 58,8%)", - отмечается в сообщении.

Экспорт белорусских товаров в 2019 году на российский рынок составил $13,569 млрд (темп роста - 104,5%). Основными товарными позициями экспорта стали: сыры и творог - 6,9% от объема всех поставок в РФ, грузовые автомобили - 5,5%, сливочное масло - 2,7%, тракторы и седельные тягачи - 2,4%, части и принадлежности для автомобилей и тракторов - 2,2%, мебель - 2,1%, молоко и сливки сгущенные и сухие - 1,9%, свежая и охлажденная говядина - 1,6%, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - 1,6%. "В 2019 году в структуре экспорта появилось 28 новых товарных позиций на сумму порядка $290 тыс., по которым в 2018 году поставки в Россию не осуществлялись", - констатировали в дипмиссии.

Импорт товаров из России в 2019 году составил $21,983 млрд (темп к 2018 году - 97,2%). В структуре импорта преобладали: сырая нефть, включая газовый конденсат - 29,9% всего импорта товаров из России, нефтяные газы и прочие газообразные углеводороды - 12%, легковые автомобили - 4,3%, отходы и лом черных металлов - 1,5%.

Сальдо в 2019 году для Беларуси в торговле товарами сложилось отрицательным в размере $8,414 млрд (снижение по сравнению с 2018 годом на $1,219 млрд).

В январе-ноябре 2019 года экспорт услуг в Россию составил $2,65 млрд, он снизился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6,4%. Импорт услуг из России составил $1,49 млрд (уменьшение на 0,8%). Сальдо торговли услугами с РФ для Беларуси сложилось положительным и составило $1,16 млрд.

По данным посольства, самый высокий показатель товарооборота между Беларусью и Россией был достигнут в 2012 году, когда он сложился на уровне $43,86 млрд. Затем наблюдалось его падение до 2016 года, когда объем двусторонней торговли снизился до $26,25 млрд. В 2017-2018 годах объемы торговли вновь росли ($32,42 млрд и $35,61 млрд соответственно).-0-