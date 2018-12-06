Товарооборот БУТБ в январе-ноябре вырос на 39% и приблизился к Br4 млрд

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торговых площадках ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) в январе-ноябре 2018 года заключено более 336 тыс. сделок на общую сумму Br3,9 млрд, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в БУТБ.

Наибольший удельный вес в биржевом товарообороте обеспечила секция лесопродукции, сумма сделок в которой достигла Br1,6 млрд (плюс 51% к аналогичному периоду 2017-го). В частности, продажи круглого леса на внутреннем рынке выросли на 44%, а экспорт пиломатериалов - на 76%. Эти две позиции обеспечили 74,4% от всего оборота по секции.

Секция металлопродукции, долгое время лидировавшая по сумме биржевых сделок, по итогам 11 месяцев текущего года уступила "лесному" товарному направлению, завершив отчетный период с показателем Br1,2 млрд при росте на 20%. Львиная доля сделок в стоимостном выражении традиционно пришлась на черные металлы и изделия из них. С начала года белорусские предприятия закупили данной продукции на Br930 млн.

Секция сельхозпродукции также вышла в уверенный плюс по итогам января-ноября 2018 года. В абсолютных величинах объем сделок с этой категорией товаров достиг Br758 млн, добавив 45% к аналогичному периоду прошлого года. Основными драйверами роста стали такие востребованные на внутреннем рынке позиции, как шроты масличных, злаковые и кормовые добавки, а также сухое молоко и мясо.

Вклад в общебиржевой оборот секции промышленных и потребительских товаров составил Br364 млн (плюс 50%). Наибольший объем сделок зафиксирован со стройматериалами, оборудованием и комплектующими.

По состоянию на 1 декабря на БУТБ аккредитовано 20 290 компаний, включая 4 087 нерезидентов из 60 стран.-0-