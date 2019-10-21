Товарооборот БУТБ в январе-сентябре вырос на 16%

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма биржевых сделок, совершенных в январе-сентябре Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ), превысила Br3,3 млрд., что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

Более трети биржевого товарооборота (Br1,31 млрд) пришлось на секцию лесопродукции, которая по итогам девяти месяцев приросла на 26%. Наибольшим спросом на внутреннем рынке, по данным БУТБ, пользовались круглые лесоматериалы. Сумма сделок с этой товарной группой увеличилась на 32% до Br537 млн. Кроме того, на 72%, до Br112 млн вырос объем реализации услуг по лесозаготовке и проведению лесохозяйственных мероприятий. Продажи бумаги и картона через биржу выросли на 20%, достигнув Br30 млн.

"На внешнем рынке были традиционно востребованы пиломатериалы и щепа. В частности, сумма сделок с пилопродукцией составила Br432 млн, со щепой – Br126 млн", - отметили на бирже. В обоих случаях зафиксирован прирост на 10% к прошлогоднему показателю.

В секции металлопродукции отмечен рост объемов торгов в натуральном выражении - общая сумма сделок составила Br993 млн, что на 3% меньше чем в январе-сентябре 2018 года. Как пояснили на бирже, отрицательная динамика обусловлена снижением цен на черный металлопрокат в России – основном поставщике данного сырья в Беларусь. "Вместе с тем для закупок угля через биржу был характерен восходящий тренд. В натуральном выражении объем сделок вырос на 3% до 732 тыс. т, а в стоимостном – на 6% до Br107 млн", - отметили в пресс-службе.

Схожие темпы роста продемонстрировали торги ломом и отходами черных и цветных металлов на экспорт.

Секция сельхозпродукции стала самым быстрорастущим товарным направлением БУТБ, обеспечив рост суммы сделок на 29% (до Br678 млн). Наибольший вклад в оборот по секции внесли шроты масличных с объемом реализации Br184 млн, а также средства защиты растений и злаковые и кормовые добавки с суммой сделок Br152 млн.

"Высоким спросом на внутреннем рынке пользовалось сухое молоко, сычужные сыры и растительные масла, - добавили в БУТБ. - На экспорт активно поставлялось сливочное масло, сухое молоко и продукция переработки масличных культур. Так, продажи сливочного масла на внешний рынок увеличились почти в 3 раза (до Br80 млн), сухого молока – в 3,2 раза (до Br21 млн), а продукции переработки масличных – на 42% (до Br20 млн)".

Товарооборот по секции промышленных и потребительских товаров в январе-сентябре текущего года вырос на 12%, достигнув Br316 млн. В структуре продаж традиционно преобладали строительные материалы, нефтехимическая продукция, машины и оборудование. В свою очередь секция перспективных товаров, где проходят сессионные торги цементом и щебнем на экспорт, завершила отчетный период с суммой сделок Br22 млн.

По состоянию на 1 октября на БУТБ аккредитованы 22 094 компании, включая 4 427 нерезидентов из 62 стран.-0-