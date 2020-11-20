Товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания Беларуси с Приморьем вырос в 2,5 раза

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и Приморского края России в январе-сентябре 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в 2,5 раза до $2,2 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия, где состоялись переговоры с делегацией Приморского края в преддверии визита туда белоруской делегации.

"Во время переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Приморского края, в частности, увеличение взаимной торговли, сотрудничество в области сортоиспытания и поставки белорусских семян, посадочного материала плодово-ягодных культур, племенного скота, проектирование животноводческих комплексов на территории Приморского края, поставку сельскохозяйственной техники и оборудования", - сообщили в пресс-службе.

Рассмотрен вопрос стажировки и переподготовки специалистов Приморского края в высших аграрных учебных заведениях Беларуси.

Белорусский экспорт составил $1,7 млн (рост в 2,3 раза), импорт - $449,6 тыс. В основе экспорта - поставки молочных продуктов (творог, сливочное масло, сухое обезжиренное молоко), мясных продуктов (колбасы, мясо и субпродукты из птицы), фруктов, желатина, кондитерских изделий. Основными экспортерами стали Лидский молочно-консервный комбинат, Витебский мясокомбинат, "Бабушкина крынка", Калинковичский молочный комбинат, ОАО "Можелит". Из Приморского края импортировали рыбу и рыбопродукты, шоколад, продукты переработки зерна.-0-