Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Россией в январе-июле вырос на 3,6%

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот продукции АПК между Беларусью и Россией за семь месяцев увеличился на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и превысил $3,2 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько сегодня в Москве провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества в сфере АПК и перспективы развития отношений в двустороннем и многостороннем формате.
Между двумя странами сохраняется динамика роста внешнеторгового оборота сельскохозяйственной продукцией и продуктами питания. Отмечается взаимный рост поставок продовольствия как из Беларуси в Россию, так и обратно. "По определенным товарным группам выполняется подписанный ранее прогнозный баланс поставок молочной продукции, но есть вопросы, требующие дополнительной проработки. Стороны продолжают работу по развитию дальнейшего сотрудничества и выработке мер, повышающих эффективность взаимодействия в сельскохозяйственной сфере между странами", - отметили в пресс-службе.-0-