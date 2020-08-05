ТПП Беларуси и Польши будут прилагать максимум усилий для развития деловых отношений

5 августа, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Торгово-промышленные палаты Беларуси и Польши будут прилагать максимум усилий для развития деловых отношений двух стран. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на онлайн-семинаре "Беларусь - Польша: сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, пандемия - это тот неожиданный фактор, который вмешался в нашу деловую, торгово-экономическую жизнь и жизнь каждого, даже самого небольшого предприятия. Мы этого не ожидали и не планировали, но, тем не менее, оказались в таких условиях, которые обязывают нас ответить на этот вызов, поддержать наш бизнес, работать во благо развития двусторонних торгово-экономических связей. Это большая миссия наших палат, это наше общее желание помочь даже самому маленькому бизнесу", - отметил руководитель БелТПП.

Владимир Улахович напомнил, что Польша является для Беларуси важнейшим экономическим партнером. "По итогам 2019 года у нас такой товарооборот, которому многие страны могут позавидовать. Польша - это партнер под номером пять среди наших крупнейших партнеров, и по итогам января-мая текущего года она эту позицию сохраняет. И, несмотря на пандемию, отмечаются некоторые позитивные индикаторы в развитии белорусско-польских экономических связей", - сообщил он.

Также председатель БелТПП рассказал, что в 2019 году совместно с польскими партнерами по линии палат было проведено 41 деловое мероприятие. "Это значит, что каждую неделю наш бизнес встречался. В этом году статистика совсем другая, но, тем не менее, за январь-февраль мы провели 13 таких мероприятий. А поскольку жизнь нам не оставляет других шансов, кроме как работать в онлайн-режиме, будем продолжать работать и в таком формате", - подчеркнул Владимир Улахович.

Президент Польской хозяйственной палаты Анджей Арендарский в свою очередь подчеркнул: "Статистика этого года показывает существенное снижение взаимного товарооборота, но это естественные последствия пандемии. Мы же должны делать все, чтобы минимизировать эти последствия, предотвратить их негативное воздействие, чтобы товарооборот больше не снижался, а выстраивался заново. Этому однозначно будут способствовать и такие онлайн-мероприятия".-0-