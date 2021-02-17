ТПП Гродненской области и Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненское отделение БелТПП и Торгово-промышленная палата Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регионального отделения БелТПП.

Документ был подписан во время рабочей встречи генерального директора Гродненского отделения палаты Мирослава Саросека с руководством ТПП Приморского края России. Встреча прошла в режиме онлайн.

Стороны обсудили возможные сферы сотрудничества с учетом специфики двух регионов, а также совместные мероприятия внешнеэкономического характера в 2021 году. "Договорились провести онлайн-переговоры с участием гродненских и приморских деловых кругов, а также о совместной работе по организации участия компаний Гродненской области в Тихоокеанской международной туристической выставке PITE-2021 во Владивостоке. Предварительно договорились и об организации визита делегации российских деловых кругов в Гродненскую область, если эпидемиологическая ситуация улучшится", - рассказали в палате.

Кроме того, Гродненское отделение БелТПП пригласило представителей бизнеса Приморского края принять участие в мероприятиях XXI Республиканской универсальной выставки-ярмарки "Еврорегион "Неман-2021", проведение которой запланировано на сентябрь 2021 года.-0-