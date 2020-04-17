ТПП необходимо скоординировать взаимодействие бизнеса государств ЕАЭС - Улахович

17 апреля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Торгово-промышленным палатам необходимо скоординировать взаимодействие бизнеса государств - членов ЕАЭС. Такое мнение высказал журналистам председатель Белорусской ТПП Владимир Улахович перед началом заседания Консультативного совета палат государств - членов ЕАЭС, которое проходило сегодня в БелТПП в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для развития нашей интеграции и преодоления тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись, очень важно скоординировать взаимодействие бизнеса наших пяти государств. В каждой из наших стран очень высока доля малого и среднего предпринимательства, в том числе в производственном секторе. И они не должны остаться за бортом нашего внимания, поэтому торгово-промышленным палатам надо выстроить координационную работу, довести эти проблемы до Евразийской экономический комиссии, чтобы очередной пакет мер был прикладным и максимально эффективным", - подчеркнул Владимир Улахович.

По его словам, в каждой стране определенные меры уже приняты, и сейчас ТПП необходимо обменяться наиболее успешными практиками. На их основе будет выстроена общая модель взаимодействия и координации. "Это касается вопросов снятия обременения, налоговой политики и целого ряда других вопросов. У ТПП есть одна услуга, которая, к сожалению, сейчас оказалась востребованной, - это освидетельствование обстоятельств непреодолимой силы. И мы уже договорились с нашими партнерами в пяти государствах в течение одного дня определять и выдавать эти свидетельства. Ведь эти проблемы коснулись не только наших экспортеров, но и импортеров. Поэтому наша общая координационная работа должна обеспечивать максимально быструю юридическую поддержку предприятий", - отметил председатель БелТПП.

Руководитель палаты подчеркнул, что сегодня важно сохранить наработки в промышленной кооперации, максимально помочь наиболее уязвимым секторам экономики и бизнеса, таким как туризм, индустрия гостеприимства. "Итогом нашего заседания должен стать подготовленный пакет мер для ЕЭК, скоординированный с учетом возможностей, которые сегодня есть у Евразийского банка развития. Только через философию сотрудничества мы действительно можем преодолеть вместе все сложности", - считает Владимир Улахович.-0-