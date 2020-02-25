"Транснефть" приняла заявки на март для поставки нефти в Беларусь

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская компания "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ. Поставки начнутся после оформления маршрутных поручений. Об этом заявил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, сообщает ТАСС.

"В соответствии с действующим экспортным графиком, "Транснефть" приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок "Транснефть" подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений", - сказал Игорь Демин.-0-