Транспорт, энергетика и цифровизация могут стать сферами взаимодействия ЕАЭС и ШОС - Саркисян

13 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сферы транспорта, энергетики и цифровизация могут стать основой для взаимодействия Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил сегодня в Бишкеке председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на встрече с генеральным секретарем ШОС Владимиром Норовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Встреча прошла накануне заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Тигран Саркисян сделал акцент на важности активизации сотрудничества между ЕАЭС и ШОС с учетом того, что три страны - участницы Евразийского экономического союза являются членами ШОС, Беларусь представлена в качестве наблюдателя, Армения - как партнер по диалогу. Кроме того, у сторон есть важная сопрягающаяся повестка, которая направлена на устойчивое, планомерное и стабильное развитие региона. "Общими сферами сотрудничества, находящимися в компетенции организаций, могли бы стать такие, как транспорт, логистика, энергетика и цифровизация. Последняя непосредственно касается выработки стандартов, в том числе относящихся к транспорту и логистике", - сказал председатель Коллегии ЕЭК.

Владимир Норов согласился с тезисом об общих сферах для развития диалога и обратил особое внимание на транспортную инфраструктуру, поскольку сейчас для Шанхайской организации сотрудничества повышение эффективности транспортной и логистической инфраструктуры является одним из ключевых направлений работы. ШОС стремится достичь безбумажной торговли, что должно значительно облегчить торговлю между странами и будет положительно влиять на транспортно-логистическую сферу.

Тигран Саркисян отметил, что безбумажная торговля и таможенное регулирование также являются приоритетными направлениями для Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что важно, чтобы две организации обсуждали свои повестки. Это позволит ликвидировать существующие барьеры и не создавать новые.

"Стороны договорились обмениваться на постоянной основе информацией между секретариатами ЕЭК и ШОС, - отметили в пресс-службе. - Тигран Саркисян и Владимир Норов рассмотрели вопросы сотрудничества в международных организациях. В частности, возможность проведения совместной встречи по вопросам развития транспорта и логистики в формате ШОС - ЕАЭС - ЭСКАТО. Стороны также обсудили перспективу формализации отношений между ЕАЭС и ШОС путем подписания меморандума".-0-