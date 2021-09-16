Транспортные предприятия Беларуси в январе-августе перевезли 253 млн т грузов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе-августе перевезли 253,3 млн т грузов, или 98% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Грузооборот за восемь месяцев составил 79,8 млрд тонно-километров, или 100,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 13 352,7 млн пассажиро-километров, или 110% к январю-августу 2020 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1018,5 млн человек, или 96% к аналогичному периоду прошлого года.-0-