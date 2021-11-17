Транспортные предприятия Беларуси в январе-октябре перевезли 320,9 млн т грузов

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе - октябре перевезли 320,9 млн т грузов, или 96,8% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
За 10 месяцев грузооборот составил 99,6 млрд тонно-километров, или 98,1% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 17 091 млн пассажиро-километров, или 111,1% к январю - октябрю прошлого года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1285,2 млн человек, или 95,4% к аналогичному периоду 2020 года.-0-