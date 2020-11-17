Транзитная сделка на сумму более 1,1 млн евро совершена на БУТБ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзитная сделка на рекордную сумму более 1,1 млн евро совершена на Белорусской универсальной товарной бирже, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Компания из России по итогам торгов на Белорусской универсальной товарной бирже продала рапсовое масло на сумму более 1,1 млн евро. Покупателем выступило литовское предприятие. Данная транзитная сделка стала крупнейшей за всю историю БУТБ", - рассказал Роман Янив.

Согласно статистике, за 10 месяцев текущего года количество транзитных сделок, совершаемых иностранными субъектами хозяйствования на белорусской биржевой площадке, заметно увеличилось. По словам пресс-секретаря, раньше транзитные сделки были редкостью, за весь год совершалось максимум 2-3 таких транзакции. Но в этом году ситуация изменилась: только за последние полтора месяца зафиксировано 16 транзитных сделок.

"Для зарубежных компаний биржевая площадка - это прежде всего возможность с минимальными затратами и рисками выйти на новые рынки. В частности, по рапсовому маслу на бирже уже сформировался круг постоянных покупателей, а благодаря эффективным инструментам контроля за исполнением сделок вероятность нарушения договорных обязательств стремится к нулю. Это особенно актуально сегодня, когда многие компании испытывают финансовые трудности. Поэтому есть основания полагать, что рост количества транзитных сделок является долгосрочной тенденцией", - отметил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-