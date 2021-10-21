Транзитные контейнерные перевозки по БЖД в январе-сентябре выросли в 1,4 раза

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзитные контейнерные перевозки по Белорусской железной дороге в январе-сентябре выросли в 1,4 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"За 9 месяцев 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок увеличен в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Значительная доля этого объема - результат работы Белорусской железной дороги с железными дорогами России и Казахстана по совместному проекту АО "ОТЛК ЕРА", - рассказали в пресс-центре.

С начала года БЖД обеспечила перевозку более 1 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) во всех видах сообщения. Семизначной отметки контейнерные перевозки достигли уже в октябре, тогда как в 2020 году данный показатель достигнут по результатам перевозок за 12 месяцев. "Такие результаты работы контейнерного бизнес-блока стали возможны благодаря планированию и эффективному взаимодействию Белорусской железной дороги со всеми субъектами хозяйствования по увеличению объема перевозок грузов в контейнерах внутри республики, а также с учетом роста экспортных и транзитных перевозок", - подчеркнули в БЖД.

Белорусская железная дорога заинтересована в дальнейшем взаимодействии с субъектами хозяйствования страны с целью обеспечения продвижения белорусских экспортных грузов на внешние рынки сбыта. Так, экспортные перевозки по итогам работы за 9 месяцев 2021 года увеличены на 15%.

В текущем году активно развиваются и внутриреспубликанские перевозки, объем которых увеличен на 17%.-0-