Транзитные перевозки грузов по БЖД выросли в августе на 11%

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в августе 2020 года перевезла в транзитном сообщении порядка 2,5 млн т грузов, что на 11% больше, чем в июле. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Основными грузами являлись каменный уголь, нефтепродукты, железная руда, химические и минеральные удобрения, зерно, а также грузы в контейнерах. По сравнению с предыдущим месяцем увеличились перевозки каменного угля, нефтепродуктов, руды, зерна, сахара и других товаров.

Наибольшие объемы транзитных перевозок осуществлялись в сообщении с Россией (1,9 млн т - рост на 13% к прошлому месяцу), в том числе с Калининградской областью (0,7 млн т - рост на 10%), Латвией (0,4 млн т - рост на 56%) и Казахстаном (0,4 млн т - рост на 2%).-0-