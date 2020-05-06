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06 мая 2020, 18:47

Трехлетний проект ПРООН по развитию бизнеса в регионах завершился в Беларуси

Фото ПРООН
Фото ПРООН

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. человек приняли участие в мероприятиях проекта "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города"), который в течение трех лет реализовывали ПРООН и Минэкономики Беларуси при финансовой поддержке Российской Федерации. Созданная на его средства инфраструктура продолжает развивать малый бизнес в Могилевской и Витебской областях, сообщил БЕЛТА PR-специалист проекта Дмитрий Новик.

Для экономического развития малых городов важно остановить отток работоспособного населения в крупные населенные пункты. На момент запуска проекта в 2017 году удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в общих бюджетных поступлениях по Беларуси равнялся 24,9%, а в районах, выбранных в качестве пилотных площадок для реализации проекта, эта цифра варьировалась от 10 до 20%.

Для увеличения этих показателей проектом "Малые города" была создана инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в шести городах Могилевской и Витебской областей: Кричеве, Мстиславле, Чаусах, Горках, Барани и Глубоком. По словам заместителя Министра экономики Беларуси и национального координатора проекта "Малые города" Дмитрия Матусевича, это решение было продиктовано стремлением поддержать предпринимателей в регионах и предоставить им те же возможности, что и у жителей крупных городов, где располагается большинство центров поддержки предпринимательства.

"Мы рассчитываем, что это приведет к росту количества субъектов малого и среднего предпринимательства в этих регионах, - отметил Дмитрий Матусевич. - Здесь мы пошли на эксперимент и стали свидетелями появления гибридных форм обслуживания предпринимателей. Например, когда центры поддержки предпринимательства также занимаются бизнес-инкубированием или интегрируют бизнес-инкубатор в технопарк. Уверен, таков перспективный субъект инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, который будет в ближайшее время развиваться в Беларуси".

Сейчас на всех созданных площадках работают обученные эксперты по развитию малого бизнеса: консультируют, помогают составлять бизнес-планы, искать выгодные источники финансирования. Некоторые центры даже предоставляют в аренду оборудованные помещения для офиса по льготным условиям. За время своей работы центры поддержки предпринимательства провели более 1,1 тыс. бесплатных консультаций, помогли в создании 58 новых субъектов бизнеса.

Для каждого из созданных центров поддержки учитывались особенности региона. Например, работа в Мстиславле ориентирована на раскрытие туристического потенциала региона и вовлечение местных жителей в оказание услуг гостям. В прошлом году прошла официальная презентация интерактивного турмаршрута, где путешественникам кроме прочего предлагают посетить мастер-классы, дегустации и театрализованные шоу от местных предпринимателей и ремесленников. Удачным примером использования демографической специфики региона можно считать бизнес-инкубатор в Горках на базе технопарка. В самом центре студенческого городка сельхозакадемии появилось современное коворкинг-пространство, где регулярно проходят обучающие бизнес-мероприятия и программы для стартапов. Привлечение студентов добавляет работе бизнес-инкубатора мультипликационный эффект: после завершения учебы резиденты бизнес-инкубатора смогут применять полученные знания и воплощать идеи в своих родных городах.

С 2017 года проект провел более 110 бесплатных обучающих мероприятий в городах Витебской и Могилевской областей, а также в Минске, где собирались предприниматели со всех регионов страны. Более 3 тыс. человек прошли обучение по основам предпринимательства, маркетингу, франчайзингу, финансированию малого бизнеса в регионах. Особый интерес вызвали бизнес-школы "Я сама", где женщин не только обучали основам ведения бизнеса, но и помогали преодолеть внутренние барьеры и стереотипы о женском предпринимательстве.

"По результатам проведенных опросов, больше половины участников получили мотивацию на создание своего бизнеса, а 22% из всех опрошенных приступили к организации или уже начали свое дело после обучения у нас, - подчеркнула руководитель проекта "Малые города" Марина Калиновская. - Кроме того, по проекту были разработаны специальные учебные пособия по основам предпринимательства, франчайзингу и кластерам в регионах. Получить их бесплатно могут все желающие во всех шести центрах поддержки предпринимательства, а также в электронном виде на сайте ПРООН".

Бесплатное обучение продолжится и после завершения проекта благодаря усилиям бизнес-инкубаторов, для которых было закуплено оборудование для учебного процесса, в том числе дистанционного. Одним из первых в таком формате начал работать мстиславский центр поддержки предпринимательства: уже сейчас на его сайте в свободном доступе можно найти видеокурс по увеличению продаж в розничной торговле, а в дальнейшем курсы будут разрабатываться исходя из запросов самих предпринимателей.

За три года проекту "Малые города" удалось выстроить продуктивное сотрудничество между государством, некоммерческими организациями и представителями делового сообщества Беларуси. По словам Постоянного представителя ПРООН в Беларуси Александры Соловьевой, проект помог предпринимателям из регионов в поиске новых партнеров, расширении своего присутствия на белорусском и российском рынках. "Во время обучающих поездок и стажировок предприниматели и представители районных администраций подписали соглашения о сотрудничестве, заключили договоры о поставках, установили побратимские связи между белорусским и российским городами. Благодаря территориальной близости с Россией предприниматели Могилевской и Витебской областей получили дополнительные возможности для роста своего бизнеса", - поделилась Александра Соловьева.

Общий бюджет проекта составил почти $1,2 млн. Дополнительное финансирование было выделено Банком развития Республики Беларусь, с которым ПРООН подписала меморандум о сотрудничестве. В 2018-2019 годах по совместно разработанной кредитной программе "Поддержка регионов и женского предпринимательства" из средств Банка развития было предоставлено в целом $5,8 млн для 140 проектов субъектов малого и среднего бизнеса в Витебской и Могилевской областях.-0-

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