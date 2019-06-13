Треть растениеводческой продукции в Беларуси получают с мелиорированных земель

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть растениеводческой продукции и более 60% всех зеленых кормов для отрасли животноводства в Беларуси получают с мелиорированных земель, сообщил журналистам заместитель директора по науке Института мелиорации НАН Беларуси Александр Анженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Анженков считает ошибочным мнение, что проведенная в республике масштабная осушительная мелиорация была избыточной. Страна по-прежнему, несмотря на установившуюся жаркую погоду, относится к гумидной зоне (от латинского humidus - влажный), то есть количество осадков превышает количество испарений. В 1950-1960-х годах территория была на 40% переувлажнена.

"Чтобы превратить болотный край в плодородный участок земли еще в советское время затрачены значительные средства на мелиорацию. Это объективная необходимость и безальтернативная методика обеспечения продовольственной безопасности", - отметил Александр Анженков.

По его словам, в республике проводится большая работа по сохранению плодородности торфяных почв, и опасения потерять Полесье в связи с потеплением климата сильно преувеличены. Другое дело, что высока вероятность получить меньший урожай.

Говоря об использовании оросительных систем в сельском хозяйстве, заместитель директора по науке института обратил внимание, что такая работа должна быть экономически обоснованной. "Чтобы вести борьбу с уменьшением продуктивности земель вследствие повышения температуры и периодов засухи нужно развивать орошение, но главное - восстановить и эффективно эксплуатировать имеющуюся осушительно-увлажнительную систему. Каждое хозяйство должно само решать, получит ли достаточную прибыль, чтобы окупить вложенные деньги. А это большие затраты - от $2 тыс. до $5 тыс. на один га при строительстве оросительной системы".

Всего в республике мелиорировано около 3 млн га.-0-