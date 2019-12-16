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16 декабря 2019, 16:48

Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре нарастили производство на 39,2%

На Светлогорском ЦКК. Фото из архива
На Светлогорском ЦКК. Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства по целлюлозно-бумажной отрасли "Беллесбумпрома" в январе - октябре вырос на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" становятся главным драйвером экономического роста отрасли. Из трех направлений производственной деятельности, которые ведет концерн, а это деревообработка, производство мебели и целлюлозно-бумажная промышленность, именно последний производственный сектор демонстрирует наиболее динамичные темпы развития", - сказали в пресс-службе.

Экспорт продукции по этому сектору увеличился на 25,7%. География сбыта включает 52 страны. Рентабельность продаж - порядка 8%. Средняя заработная плата на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли по сравнению с прошлым годом выросла на 30,6% и сегодня превышает Br1 тыс. Наиболее динамичный рост заработной платы обеспечили ОАО "Светлогорский ЦКК" (на 62%), предприятия холдинга "Белорусские обои" (34,6%), ООО "Мюникс" (29,4%) и ООО "Эксклюзив" (24,2%).

"Сегодня предприятия отрасли, несмотря на достаточно непростую ситуацию на рынке бумаги и картона с падением цен, обеспечивают стабильную работу и строят планы на будущее. Основа развития - создание высокотехнологичных производств, ориентированных на глубокую переработку древесного сырья и получение максимальной добавочной стоимости. Пример тому - новый завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК", который уже вышел на стабильный режим работы и производит востребованную на многих рынках продукцию", - отметили в пресс-службе. В настоящее время суточная производительность завода приближается к 88% от проектной мощности. С начала года произведено более 136 тыс. т целлюлозы с высокой степенью белизны, отвечающей всем международным стандартам. Объемы производства за год увеличились более чем в два раза, экспорт - вдвое, заработная плата выросла в 1,7 раза, рентабельность продаж составляет 17,7%.

Работает и новое производство на Заводе газетной бумаги в Шклове. Там из целлюлозы, полученной в Светлогорске, производятся различные виды бумаг, в том числе для упаковки пищевых продуктов. С начала года выпущено более 14 тыс. т различных видов бумаги, 83% реализовано на экспорт. Рентабельность продаж по альтернативным бумагам вышла почти на 8%.

"Беллесбумпром" сегодня активно работает над дальнейшим развитием целлюлозно-бумажной отрасли. Перспективы у нее огромные. Спрос на бумагу и картон в мире растет, большие ставки на экологичную упаковку, и у предприятий есть все предпосылки для того, чтобы это использовать. Существенный вклад внесет и новый завод мелованных и немелованных видов картона, который строится на базе Добрушской бумажной фабрики "Герой труда", - подчеркнули в пресс-службе.

При выходе всех новых производств на проектные мощности уже в 2022 году дополнительный экспорт продукции составит $527 млн, выпуск импортозамещающей продукции - $48 млн. Кроме того, будет обеспечен выход на положительное внешнеэкономическое сальдо по целлюлозно-бумажной продукции страны в сумме $260 млн. Экономия валюты составит $575 млн.-0-

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деревообработка производство экспорт
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