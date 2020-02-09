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Экономика
09 февраля 2020, 15:06

Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м определена как базовый вариант - Крутой

Фото из архива
Фото из архива

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Цена российского газа для Беларуси в $127 за 1 тыс. куб.м при поставках в марте-декабре текущего года определена как базовый вариант. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой, комментируя итоги прошедших 7 февраля в Сочи переговоров на высшем уровне, передает корреспондент БЕЛТА.

"По газу министр энергетики России Александр Новак очень подробно информировал президентов о текущем состоянии мирового рынка, тех тенденциях, которые сегодня происходят и влияют в целом на рынок газа. Антагонизма здесь никакого не было. И в отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года (в 2019 году цена на газ для Беларуси являлась фиксированной и составляла $127 за 1 тыс. куб.м на границе. - Прим. БЕЛТА)", - заявил первый вице-премьер.

По его словам, профильные министры совместно с "Газпромом" в ближайшие недели продолжат переговоры. "Возможно, произойдет какая-то небольшая корректировка. Но в целом, я думаю, что здесь договоренности достигнуты. Стороны готовы к дальнейшему конструктивному общению на основании тех расчетов, которые есть на сегодняшний день", - сказал Дмитрий Крутой.

Отвечая на уточняющий вопрос БЕЛТА, означает ли это, что цена на российский газ для Беларуси в 2020 году будет именно $127, первый вице-премьер отметил, что эта цифра "звучит как базовая на сегодняшний день в наших переговорах". "Но я говорю, что, учитывая специфику и тенденции, которые происходят на мировых рынках (особенность газового рынка в том, что есть долгосрочные контракты со сторонами, есть спотовые цены, есть привязка многих контрактов к нефтяным котировкам, которые меняются, и газовые цены корректируются с определенным лагом от 6 до 9 месяцев), всю комбинацию этих факторов, условий сейчас профильные эксперты оценят. На переговорах с "Газпромом", конечно, мы будем добиваться небольшой корректировки в нашу пользу, но, как базовый вариант, цена $127 на самом деле зафиксирована уже на уровне президентов", - пояснил Дмитрий Крутой.

Он также рассказал, что переговоров по цене на газ в 2021 году стороны пока не вели: "Сейчас поставлена задача, учитывая, что у нас газовый контракт есть пока только на два месяца - январь и февраль, все-таки решить эту проблему на март-декабрь (2020 года. - Прим. БЕЛТА)".-0-

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"Переговоры прошли в весьма позитивном ключе. Договорились продолжить консультации на уровне правительства, министерств и ведомств по совершенствованию механизмов интеграции", - сказал заместитель руководителя Администрации Президента России.

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