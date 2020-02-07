Переговоры Лукашенко и Путина в Красной Поляне завершились

Во время переговоров
7 февраля, Сочи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Официальная часть переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в сочинской Красной Поляне завершилась, передает корреспондент БЕЛТА.
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Дубль два - переговоры Лукашенко и Путина в расширенном формате стартовали в полном составе
К главам государств и другим участникам переговоров присоединились члены российской делегации, которые до этого не смогли вовремя прибыть в Сочи из-за сложных погодных условий.