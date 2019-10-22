22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центробанки Беларуси и России в конце октября обсудят дорожную карту по интеграции в СГ, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БАНКИТ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы ее подготовили (дорожную карту. - Прим. БЕЛТА), она согласовывается с Центральным банком Российской Федерации. Ожидается, что мы ее в конце месяца рассмотрим на заседании межбанковского валютного совета", - сказал Дмитрий Калечиц.

По его словам, ключевые параметры дорожной карты находятся в области гармонизации вопросов, связанных с развитием денежно-кредитной политики, вопросов макропруденциального регулирования, банковского надзора, развития платежных систем.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и России был согласован проект программы действий по интеграции в Союзном государстве и перечень дорожных карт. Сейчас сторонам необходимо разработать 31 дорожную карту для реализации этой программы. Как пояснял заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц, центробанки Беларуси и РФ обсуждают гармонизацию подходов к банковскому надзору, а не их унификацию.-0-