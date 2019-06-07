Центробанки Беларуси и Украины обсудили вопросы денежно-кредитной политики и развития сотрудничества

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырнадцатое заседание консультативного совета центральных банков Беларуси и Украины состоялось 7 июня в г.Ровно, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

На заседании с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и председателя Национального банка Украины Якова Смолия обсуждали текущую экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики двух стран. Ознакомились с вопросами либерализации валютного законодательства в Беларуси и Украине, обсудили направления международного сотрудничества.

Украинская сторона поделилась опытом реализации проектов технической помощи Европейского союза, в которых одним из бенефициаров выступает Национальный банк Украины. Также был представлен опыт сотрудничества Национального банка Украины с европейской стороной в рамках твининг-проекта, старт реализации которого планируется на конец текущего - начало следующего года. В свою очередь белорусская сторона проинформировала о ходе реализации твининг-проекта "Укрепление потенциала Национального банка Беларуси".

Стороны поделились опытом оптимизации структуры и централизации выполняемых функций, повышения прозрачности коммуникационной деятельности центральных банков двух стран.

Кроме того, в преддверии заседания консультативного совета представители Национального банка Беларуси 5 июня приняли участие в заседании Комитета по монетарной политике Национального банка Украины.

Первое заседание консультативного совета центробанков Беларуси и Украины состоялось в мае 2002 года. Консультативный совет создан для содействия развитию внешнеэкономических отношений между двумя странами, валютных рынков и платежных систем, улучшения условий деятельности субъектов хозяйствования. В его задачи и функции входят подготовка и организация выполнения двусторонних соглашений в области банковской деятельности, решение текущих проблем сотрудничества и обмен опытом.-0-