Центробанки ЕАЭС завершают подготовку соглашения о надзоре за платежными системами

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центробанки стран - участниц Евразийского экономического союза завершают подготовку соглашения о надзоре за платежными системами, сообщил сегодня заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БАНКИТ", передает корреспондент БЕЛТА.

"В заключительной стадии находится подготовка соглашения в области платежного оверсайта между центральными банками стран ЕАЭС", - сказал Дмитрий Калечиц.

По его словам, подписание этого соглашения будет способствовать обмену информацией по функционированию трансграничных платежных систем и проведению совместного надзора за их операторами и участниками. "Соглашение направлено на защиту прав потребителей платежных услуг, повышение их качества и безопасности", - добавил Дмитрий Калечиц.

Рабочая группа по координации развития национальных платежных систем стран ЕАЭС обсуждает возможности сотрудничества в области систем быстрых платежей и обеспечения кибербезопасности.

Дмитрий Калечиц напомнил, что в Беларуси система мгновенных платежей заработала с 1 июля 2019 года. В ней обеспечен прием всех видов платежей, в том числе налоговых и таможенных. В настоящее время к ней подключены 11 банков. С 1 июля были проведены 3 тыс. платежей, средняя сумма одного платежа составила около Br3 тыс. "Мы видим большой потенциал в части интеграции систем мгновенных платежей с системами других стран, этот вопрос мы обсуждаем с центральным банком РФ", - сказал зампредседателя правления Нацбанка.-0-