Центры компетенций для автоматизации процессов планируется открыть в Беларуси на базе технопарков

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на базе технопарков планируется создавать центры компетенций, где представители малого и среднего бизнеса смогут апробировать внедрение технологий для цифровой трансформации бизнес-процессов, сообщил заместитель министра экономики Беларуси Юрий Чеботарь на панельной дискуссии "Инвестирование в будущее" во время Белорусского промышленно-инвестиционного форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект предполагается реализовать совместно с ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию). В качестве пилотных рассматриваются два-три технопарка в регионах. "Сформировали такую заявку, надеемся, что она в ближайшее время будет одобрена", - отметил Юрий Чеботарь.

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