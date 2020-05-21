Центры поддержки бизнеса, созданные по проекту "Малые города", очень востребованы - Соловьева

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созданные по проекту "Малые города" структуры и центры поддержки предпринимательства в пилотных регионах помогают в непростой ситуации решать экономические задачи. Об этом заявила сегодня Постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева во время видеоконференции по итогам проекта ПРООН и Минэкономики "Малые города", передает корреспондент БЕЛТА.

В апреле завершился проект "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" ("Малые города"), который в течение трех лет реализовывали ПРООН и Минэкономики при финансовой поддержке Российской Федерации. Общий бюджет составил почти $1,2 млн. Дополнительное финансирование выделил Банком развития Республики Беларусь по совместно разработанной кредитной программе "Поддержка регионов и женского предпринимательства". Предоставлено $5,8 млн для 140 проектов субъектов малого и среднего бизнеса в Витебской и Могилевской областях. Созданная на средства проекта инфраструктура продолжает развивать малый бизнес в этих регионах.

Александра Соловьева поблагодарила всех партнеров за оказанную поддержку и интерес к проекту, который стал успешным примером объединения усилий правительства, доноров, местных администраций, финансовых институтов и бизнеса. "Надеемся, что таких проектов у нас станет больше. И мы сможем многое сделать в то время, когда Беларусь нуждается в поддержке в связи с пандемией COVID-19. Бизнес-центры, инкубаторы и другие акселераторы роста, которые мы с вами создали, уже сегодня помогают в непростой ситуации решать экономические задачи, которые поставила Беларусь: существенно увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП, сократить разрыв между экономическими возможностями городов и регионов, снизить потоки внутренней миграции, особенно молодежи. Это важная часть и нашей страновой программы, - сказала Александра Соловьева. - С одной стороны, COVID-19 несет серьезные вызовы и риски, которые негативно сказываются на социально-экономических процессах, особенно на малом и среднем бизнесе, ситуации в регионах, на уязвимых группах населения. В то же время ситуация создает определенные возможности для бизнеса: применять новые практики, цифровые технологии, возможно, открывать новые рынки и бизнес-процессы. Все генераторы, созданные по проекту, надеюсь, подтолкнут местный бизнес в нужном направлении".

По проекту была создана инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в шести городах - Кричеве, Мстиславле, Чаусах, Горках, Барани и Глубоком. При этом в качестве эксперимента даже появились гибридные формы обслуживания предпринимателей: центры поддержки также занимаются бизнес-инкубированием или интегрируют бизнес-инкубатор в технопарк. Директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок подчеркнула, что проект полностью согласовывался с государственными программами. "Проект способствовал достижению ключевых показателей этих документов. Самый яркий результат - появление 4 новых центров поддержки предпринимательства, новый толчок к развитию двух уже существовавших центров. Для жителей малых городов открылись новые возможности. Насколько они смогут ими воспользоваться, зависит от устойчивости работы созданных структур", - сказала она.

Сейчас на всех созданных площадках обученные эксперты консультируют, помогают составлять бизнес-планы, искать выгодные источники финансирования. Некоторые центры даже предоставляют в аренду оборудованные помещения для офиса по льготным условиям. "За время своей работы центры поддержки предпринимательства провели более 1,1 тыс. бесплатных консультаций, более 130 обучающих семинаров и тренингов, - рассказала руководитель проекта Марина Калиновская. - Благодаря этому в пилотных городах уже зарегистрированы 18 ИП, 12 новых организаций, более 30 человек стали самозанятыми. Более 3 тыс. человек обучились основам предпринимательства, маркетингу, франчайзингу, финансированию малого бизнеса в регионах. Особый интерес вызвали 5 бизнес-школ "Я сама", где женщин не только обучали основам ведения бизнеса, но и помогали преодолеть внутренние барьеры и стереотипы о женском предпринимательстве. С учетом всех мероприятий, которые провели центры поддержки предпринимателей, пользу получили почти 7 тыс. человек".

По проекту были разработаны специальные учебные пособия по основам предпринимательства, франчайзингу и кластерам в регионах. Бесплатно их получить могут все желающие во всех шести центрах поддержки предпринимательства, а также в электронном виде на сайте ПРООН.

Состоялось немало мероприятий (например, кооперационные биржи) по расширению делового сотрудничества между малым и средним бизнесом Беларуси и России. Во время обучающих поездок и стажировок в Россию, посещения профильных выставок предприниматели и представители районных администраций подписали не менее 50 соглашений о сотрудничестве и договоров о поставках. Установлены побратимские связи между белорусскими и российскими городами, а это дополнительные возможности для роста бизнеса.

Старший советник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Анатолий Семенцов отметил успешность проекта и подчеркнул, что активизация ресурсов малого и среднего бизнеса на периферии, в регионах Беларуси, которая является стратегическим партнером России, выгодна и бенефициарам проекта, и донорам. Он выразил надежду на реализацию новых совместных проектов в будущем.-0-

ПРООН в Беларуси создает лабораторию роста инноваций для местного развития Об этом заявила постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева во время видеоконференции по итогам проекта ПРООН и Минэкономики "Малые города".