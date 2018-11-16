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Церемония награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года" состоялась в Минске

Экономика 16.11.2018 | 19:00
Победители в номинации "Успешный старт"
Победители в номинации "Успешный старт"

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года" прошла сегодня в "Дипсервис Холле" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Награда победителя конкурса "Предприниматель года"
Награда победителя конкурса "Предприниматель года"

Во время церемонии
Во время церемонии

В номинации "Успешный старт" победителями стали индивидуальный предприниматель Евгений Черневич (Гродненская область), ООО "Инженерное сопровождение" (Минск), ООО "ПроБелТах" (Брест), ООО "Хэппи Стаил Кофе" (Витебск), ЧУП по оказанию услуг "СпецЭкоКлининг" (Могилевская область).

Один из победителей в номинации "Успешный старт" - индивидуальный предприниматель Евгений Черневич (Гродненская область). Награду вручил олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович.
Один из победителей в номинации "Успешный старт" - индивидуальный предприниматель Евгений Черневич (Гродненская область). Награду вручил олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Александр Богданович.

Один из победителей в номинации "Успешный старт" - ООО "Инженерное сопровождение" (Минск).
Один из победителей в номинации "Успешный старт" - ООО "Инженерное сопровождение" (Минск).

Один из победителей в номинации "Успешный старт" - ООО "ПроБелТах" (Брест).
Один из победителей в номинации "Успешный старт" - ООО "ПроБелТах" (Брест).

Премьер-министр Сергей Румас и министр экономики Дмитрий Крутой
Премьер-министр Сергей Румас и министр экономики Дмитрий Крутой

В номинации "Стабильный успех" победили белорусско-российское совместное предприятие "АЗСИндустрия" ООО (Минск), ИООО "Мебелаин" (Могилевская область), ПТУП "Сария" (Брестская область), ООО "БелЭкоТехника" (Минская область), ООО "Инстинктулс" (Гродно),ООО "КимаБел" (Витебская область), ОАО "Туровский молочный комбинат" (Гомельская область).

Один из победителей в номинации "Стабильный успех" - ИООО "Мебелаин" (Могилевская область).
Один из победителей в номинации "Стабильный успех" - ИООО "Мебелаин" (Могилевская область).

Один из победителей в номинации "Стабильный успех" - ПТУП "Сария" (Брестская область). Награду вручает Ядвига Поплавская.
Один из победителей в номинации "Стабильный успех" - ПТУП "Сария" (Брестская область). Награду вручает Ядвига Поплавская.

Один из победителей в номинации "Стабильный успех" - ООО "Инстинктулс" (Гродно).
Один из победителей в номинации "Стабильный успех" - ООО "Инстинктулс" (Гродно).

Один из победителей в номинации "Стабильный успех" - ОАО "Туровский молочный комбинат" (Гомельская область).
Один из победителей в номинации "Стабильный успех" - ОАО "Туровский молочный комбинат" (Гомельская область).

В номинации "Эффективный бизнес в сфере производства" отмечены: ООО "Рубикон" (Могилевская область), ООО "БелФомСервис" (Минская область), ООО "Блюминг" (Минск), ООО "ТехноХимРеагентБел" (Гродно), УПП "Верхний луг" (Витебская область), фермерское хозяйство "Ольшаны" (Брестская область), ЧУП по оказанию услуг "Форвардер" (Гомельская область).

В номинации "Эффективный бизнес в сфере услуг" победителями стали индивидуальный предприниматель Виталий Сиваков (Гродно), ОДО "Белэкс-Логистик" (Гомель), ООО "Завет" (Минская область), ООО "Реал эстет" (Могилевская область), ООО "Созвездие независимых репетиторов "100 баллов" (Минск), частное рекламно-производственное унитарное предприятие "Рекламное агентство "Оранжевый дельфин" (Брестская область), частное транспортное унитарное предприятие "Шутранс" (Витебская область).

Также постановлением Совмина №667 было принято решение наградить дипломом "Ганаровы прадпрымальнiк" белорусско-российское совместное предприятие "АЗСИндустрия" ООО, признанное победителем по итогам проведения Национального конкурса "Предприниматель года" в 2017 и 2018 годах.

Национальный конкурс "Предприниматель года" проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса "Лепшы прадпрымальнік", который проводился с конца с 1997 года. Основной целью его подготовки и проведения является развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения. Конкурс проводится среди представителей субъектов малого и среднего предпринимательства (в номинации "Стабильный успех" может участвовать и крупный бизнес), доля государства в уставном фонде которых не превышает 50%.

Предприниматели сами подают заявки для участия в конкурсе в органы власти по месту регистрации. Далее документы участников (где приводятся показатели их деятельности) сверяются и передаются в оргкомитеты конкурса, созданные в каждой из областей и городе Минске. В состав оргкомитета входят представители местной власти, предпринимательских объединений, общественных организаций. Эти оргкомитеты определяют лучших из лучших по каждой из номинаций в своем регионе по объективным критериям - результатам деятельности. Данные направляются в Министерство экономики, где готовится проект постановления правительства: этим документом официально определяются победители конкурса. Победившим повторно присваивается титул "Почетного предпринимателя".

Награждение победителей проводится в торжественной обстановке с вручением диплома, памятного приза конкурса и поощрением премией в размере 50 базовых величин.

Финансирование расходов на подготовку и проведение церемонии награждения победителей конкурса осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Но, кроме этого, партнеры конкурса вручают собственные дополнительные призы победителям.-0-

Фото Оксаны Манчук

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конкурс, Минск, предприниматели
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