Цифровизация бизнес-процессов существенно повышает качество услуг населению - эксперт

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация бизнес-процессов повышает эффективность экономики и улучшает качество предоставляемых населению услуг. Об этом заявил сегодня на тематическом заседании "Цифровая трансформация энергетической и газовой отраслей" на форуме "ТИБО-2021" заместитель генерального директора УП "Мингаз" Денис Кассиров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Мингазом" утверждена концепция цифровой трансформации, разработанная на основе стратегии информатизации и цифровой трансформации газовой и торфяной отраслей на период 2021-2025 годов. Первый этап работ - внедрение цифровых технологий в сфере оказания услуг населению по ремонту и техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования - уже реализован. Внедрение нового программного обеспечения позволило организовать централизованный учет абонентов, повысить эффективность планирования технического обслуживания оборудования, а также приема и обработки заявок.

"С февраля 2020 года в работу производственных подразделений внедрили логистический сервис, который обеспечил оптимальную загрузку наших работников, позволил выстроить оптимальный маршрут движения для каждого автомобиля и, самое главное, сократить время ожидания потребителя, а также заранее информировать его посредством СМС-рассылки о расчетном времени выполнения работ", - рассказал Денис Кассиров.

Программная оптимизация исключила случаи недозагрузки работников, снизила пробег автомобилей в расчете на одну заявку до 15%, что в комплексе позволило увеличить производительность труда до 140%. "Использование современного программно-аппаратного комплекса дало возможность работникам получать задание дистанционно, видеть у себя на программной кассе всю информацию об абоненте и установленном оборудовании, отмечать ход выполнения работ, списывать материалы в режиме реального времени, сократить бумажный документооборот, - добавил заместитель гендиректора предприятия. - Благодаря цифровизации услуг нам удалось сократить для клиента время ожидания выполнения заявки с 4-6 до 2 часов, минимизировать риск ошибки в применении прейскурантов".

По словам Дениса Кассирова, внедрять цифровые технологии в "Мингазе" продолжат.

На тематическом заседании "Цифровая трансформация энергетической и газовой отраслей" обсуждали построение интеллектуальных систем учета газа для предприятий газораспределительной сферы, создание автоматизированных систем управления технологическими процессами в организациях энергокомплекса, был представлен опыт разработки и внедрения автоматизированного расчета технико-экономических показателей на тепловых электростанциях, а также обсуждена концепция развития в стране цифровых подстанций.-0-