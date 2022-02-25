Цифровизация и точное земледелие: Беларусь внедряет новые технологии в сельское хозяйство

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь внедряет новые технологии в сельское хозяйство, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"В последние годы все чаще поднимается вопрос использования технологий точного земледелия и ресурсосберегающих технологий. В Беларуси внедряются элементы системы точного земледелия (системы параллельного вождения, GPS-навигации, системы учета расхода топлива). В 2021 году весенний сев яровых зерновых и зернобобовых культур с использованием элементов системы точного земледелия проведен на 16% площади, сев озимых зерновых на зерно - на 10%", - рассказал Игорь Брыло. В 2021 году разработана концепция цифровой платформы "Точное земледелие", целью создания которой является информационное сопровождение, планирование и ведение хозяйственной деятельности на основе оперативного управления технологическими процессами в растениеводстве.

Минсельхозпрод в декабре 2021 года провел совещание на тему "Точные технологии в сельском хозяйстве". Рассмотрено формирование комплексного проекта будущего "Точное земледелие". Обсуждались вопросы разработки и внедрения таких технологий в агропромышленном комплексе. В совещании приняли участие руководители и представители ГКНТ, Минсвязи, НАН Беларуси, Минпрома, Минприроды, Госкомимущества и других заинтересованных республиканских органов государственного управления и иных организаций страны.

Министр также рассказал об информатизации сельского хозяйства. Минсельхозпрод проводит ее в соответствии с госпрограммой "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. Совместно с Национальным центром электронных услуг и Россельхознадзором тестируется информационное взаимодействие автоматизированной информационной системы "БЕЛФИТО", обеспечивающей единый с Россией механизм оформления и сбора информации по фитосанитарным сертификатам и актам карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Кроме того, создана национальная автоматизированная информационная система по формированию, ведению и использованию единого реестра сортов сельскохозрастений, допущенных к использованию на территориях стран ЕАЭС, а также госинфосистема идентификации, регистрации, прослеживаемости сельхозживотных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения ГИС "AITS". В дополнение к ней разработаны функциональные комплексы: "AITS-Прослеживаемость" и "AITS-Ветбезопасность".

"С прошлого года начата активная работа по пресечению использования незаконных схем перемещения белорусской продукции через территорию России. Путем формирования в автоматическом режиме транзитных уведомлений с использованием "AITS-Ветбезопасность" на межгосударственном уровне реализован пилотный проект по обеспечению учета и контроля перемещения подконтрольных товаров белорусского производства из Беларуси в адрес получателей стран ЕАЭС. В настоящее время ведется активная работа по интеграции информационных систем с Казахстаном, Азербайджаном и КНР", - добавил Игорь Брыло.

Кроме этого, на сайте Минсельхозпрода размещены информационные поисковые системы "Техсервис" и "Ветснаб", позволяющие аграриям облегчить поиск запасных частей к сельскохозяйственной технике и ветеринарных препаратов, предлагаемых предприятиями-изготовителями и их дилерами.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-