Брыло: страна полностью обеспечена продовольствием и может экспортировать его в больших объемах

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страна полностью обеспечена продовольствием и может экспортировать его в больших объемах. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

"Президент Беларуси четко обозначил государственную позицию: сельское хозяйство, наша продовольственная безопасность и независимость - важнейшие приоритеты для страны. В стране с 2010 года полностью решена проблема продовольственной безопасности. Сегодня наша страна имеет хороший потенциал в аграрной сфере. Мы не только полностью обеспечиваем продовольствием население, но и вышли на экспортно ориентированную экономику, готовы в больших объемах предложить избытки продовольствия к реализации за рубеж. И смею заверить, что производимой продукции более чем достаточно", - сказал Игорь Брыло.

Он отметил, что Беларусь лидирует в ЕАЭС по производству на душу населения мяса, молока. Например, на одного жителя страны производится мяса вдвое больше, чем в России и Казахстане. По производству молока на душу населения Беларусь опережает Казахстан в 2,5 раза, Армению, Кыргызстан и Россию - более чем в 3 раза.

"При имеющихся сырьевых ресурсах в целом по стране в 2021 году обеспечен темп роста производства продуктов питания на уровне 101,9% к 2020 году. Наибольший рост обеспечен в производстве мясной продукции, мукомольно-крупяной и молочной продукции", - отметил министр.

Потребность населения страны в мясных и молочных продуктах обеспечивается в полной мере за счет продукции отечественного производства. По словам Игоря Брыло, уровень самообеспечения страны увеличивается из года в год и составляет по мясу - 134,9%, молоку - 256%. Производство в Беларуси мяса на душу населения превышает на 38,4% его среднедушевое потребление, молока и молочных продуктов - в 3,4 раза.

"Организации-производители молочных и мясных товаров ориентированы на приоритетную поставку производимой продукции на внутренний рынок. Сегодня удельный вес продажи отечественной продукции в розничном товарообороте составляет: мясо и мясные продукты - 99,7%, в том числе свинина - 99,99%, говядина - 99,2%, мясо птицы - 99,95%, пищевые субпродукты - 99,8%, консервы из мяса и субпродуктов - 95,3%, сыры - 91,7%, сливочное масло - 99,9%", - обратил внимание Игорь Брыло.

Молокоперерабатывающие организации системы Минсельхозпрода в 2021 году переработали 6,9 млн т молока (100,9% к 2020 году). На мясокомбинатах системы министерства за прошлый год переработано 547,1 тыс. т скота в живом весе (100,8%). Производимую продукцию отгружают согласно поданным заявкам по прямым договорам поставки.

"Для обеспечения загрузки мощностей перерабатывающих организаций и максимального увеличения объемов производства колбасных изделий, готовых и консервированных изделий из мяса организована и проводится работа по привлечению сырья из-за пределов страны, в том числе в рамках выделенных решением Коллегии ЕЭК тарифных квот. Принимаемые меры позволяют обеспечить потребность внутреннего рынка в мясной и молочной продукции в полном объеме и в достаточном ассортименте в соответствии с заявками торгующих организаций", - резюмировал министр.

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*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-