Цифровизация, переработка местного сырья и экспорт - Червяков обозначил направления развития экономики

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Александр Червяков во время расширенного заседания коллегии ведомства обозначил потенциальные направления развития белорусской экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на то, что в 2019 году были решены две основные задачи - повышение уровня доходов населения и поддержание макроэкономической сбалансированности, рост экономики замедляется. Очевидно, что в следующей пятилетке предстоит работать в условиях новой реальности. Ее будет определять переход экономики к мировым ценам на энергоносители и цифровизация. Эти факторы несут не только риски, но и новые возможности. Мы не смотрим на будущее нашей экономики через нефтяную или газовую трубу. Необходима адаптация к новым условиям, и срок ее должен быть минимальным", - сказал Александр Червяков.

Потенциал развития экономики министр видит в нескольких направлениях. Первое из них - получение максимальной отдачи от модернизированных предприятий традиционного сектора экономики. Основная задача - вывести их на уровень производительности труда частного сектора. Еще одно направление - углубленная переработка местного сырья (цемента, древесины, торфа, молока, мяса и др.) и получение продукции с высокой добавленной стоимостью.

Кроме того, необходимо нарастить экспортный потенциал имеющихся точек роста, в числе которых Парк высоких технологий, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", свободные экономические зоны и "Бремино-Орша". "Следует активно работать по импортозамещению там, где это экономически оправдано, а также провести масштабную цифровизацию секторов экономики. Особый упор надо сделать на развитие сектора услуг", - подчеркнул Александр Червяков.-0-

Стратегию развития евразийской интеграции планируется утвердить в мае "В мае будут окончательно приняты стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ содержит ряд новаций. Речь идет прежде всего о механизмах устранения барьеров на внутренних рынках ЕАЭС", - сказал министр экономики Александр Червяков.

Привлечение инвестиций и снятие барьеров - Минэкономики о перспективах сотрудничества с Китаем По мнению Александра Червякова, необходимо усилить работу на местах по привлечению китайского бизнеса к реализации совместных проектов. "Задача по привлечению $100 млн прямых инвестиций из Китая в каждый регион остается актуальной", - подчеркнул он.