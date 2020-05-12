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12 мая 2020, 12:42

Турбизнес рассчитывает на принятие решения об отсрочке возврата денег за путевки в ближайшее время

Оксана Бичун. Фото из архива
Оксана Бичун. Фото из архива

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический бизнес рассчитывает на принятие нормативного правового акта об отсрочке возврата денег за путевки в ближайшее время, сообщила сегодня журналистам председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, мы не знаем сроки, они пока не озвучиваются. Но мы хотели бы, чтобы нас поддержали в самое ближайшее время", - отметила Оксана Бичун.

Проект нормативного правового акта предполагает отсрочку платежей до 31 декабря 2020 года.

Во время раннего бронирования путевки купили около 300 тыс. белорусов, общая сумма задолженности турфирм перед ними составляет порядка Br400 млн. В то же время из-за ситуации с пандемией турфирмы не получают выручки и не могут вернуть клиентам средства в обозначенные нынешним законодательством сроки.

По словам Оксаны Бичун, отсутствие отсрочки по исполнению денежных обязательств может привести к банкротству предприятий туротрасли.

"По законодательству мы обязаны вернуть деньги потребителям в течение 7-14 дней, с другой стороны, мы не можем этого сделать, поскольку этих денег у нас нет. Исполняя договоры с потребителями, мы перечислили средства принимающим поставщикам - это авиакомпании, отельеры. Он получили эти деньги, но в условиях карантина не могут их вернуть назад вовремя", - пояснила председатель совета РСТИ.

Оксана Бичун поблагодарила всех туристов, кто согласился депонировать средства, перенести поездки на более поздний срок.

Сейчас туркомпании сокращают операционные расходы и арендные площади. Работников туркомпаний пришлось отправить в очередные отпуска, у кого не было очередных - в отпуска без сохранения зарплаты, если в семье есть член семьи, который может зарабатывать средства. Были и увольнения.

По словам директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович, комплекс мер по поддержке потребителей разрабатывается с учетом интересов как граждан, которые частично или полностью оплатили путевки, так и туркомпаний.

"Нормативный правовой акт позволит, с одной стороны, защитить потребителей, с другой - поддержать туристический бизнес, чтобы он мог выполнить свои обязательства перед клиентами и в целом чтобы не остановилась деятельность субъектов. Мы понимаем, что сегодня существует реальная угроза банкротства отрасли", - сказала Ирина Воронович.

Она обратила внимание, что в условиях пандемии туризм оказался одной из самый уязвимых сфер, эта отрасль пострадала одной из первых не только в Беларуси, но и в мире. Поэтому необходимо работать над перспективными восстановительными мерами.

"Подготовка мер поддержки - это первый большой блок работы вместе с представителями турсоюзов. Второе - мы смотрим, как будем выходить из этой ситуации, как будет развиваться турбизнес. Речь идет, конечно, о развитии внутреннего туризма. По аналогии с другими странами мы видим, что если не открываются границы, то открываются возможности внутри страны, и граждане переориентируются на внутренний туризм", - добавила Ирина Воронович.

По словам председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Филиппа Гулого, переориентация на внутренний туризм логична, она во многом будет зависеть от развития инфраструктуры и местных инициатив. В качестве успешных примеров он назвал безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей, куда удалось привлечь туристов.

"По оценкам, около $1 млрд наши граждане тратили раньше на выездной туризм. После коронакризиса, видимо, эта сумма значительно сократится. Ее значимую часть направить внутрь страны было бы хорошо", - считает он. Кроме того, эксперт видит среди трендов в туризме не только поездки на море, но и оздоровление.

По мнению Филиппа Гулого, на фоне неполного открытия границ перспективы есть у межрегионального туризма. Так, например, Литва, Латвия и Эстония договорились открыть границы для перемещения своих граждан, по такому же пути идут Австралия и Новая Зеландия. Для Беларуси могла бы представлять интерес такая кооперация с Россией или Украиной, полагает он.-0-

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