У Беларуси и Польши есть возможности преодолеть рубеж во взаимной торговле в $3 млрд - посол

7 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. У Беларуси и Польши есть возможности преодолеть во взаимной торговле рубеж в $3 млрд. Об этом заявил сегодня на открытии XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство-2019" посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, передает корреспондент БЕЛТА.
Посол отметил, что географическое положение и многовековая общая история Беларуси и Польши диктуют необходимость более тесного сотрудничества, в первую очередь экономического. "Есть резервы, которые уже сегодня дают нам возможность преодолеть рубеж в $3 млрд, - сказал посол. - Что касается инвестиций, то есть основания полагать, что мы превысим рубеж в $500 млн, в частности по привлечению польских инвестиций в Беларусь".
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3584 BYN
|2.356 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0991 BYN
|2.092 BYN
|2.095 BYN
|RUB
|3.2206 BYN
|3.215 BYN
|3.223 BYN