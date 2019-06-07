У Беларуси и Польши есть возможности преодолеть рубеж во взаимной торговле в $3 млрд - посол

7 июня, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. У Беларуси и Польши есть возможности преодолеть во взаимной торговле рубеж в $3 млрд. Об этом заявил сегодня на открытии XXII Белорусско-польского экономического форума "Добрососедство-2019" посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, передает корреспондент БЕЛТА.

Посол отметил, что географическое положение и многовековая общая история Беларуси и Польши диктуют необходимость более тесного сотрудничества, в первую очередь экономического. "Есть резервы, которые уже сегодня дают нам возможность преодолеть рубеж в $3 млрд, - сказал посол. - Что касается инвестиций, то есть основания полагать, что мы превысим рубеж в $500 млн, в частности по привлечению польских инвестиций в Беларусь".

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