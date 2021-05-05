У бизнеса есть план и господдержка: как пандемия стала для предпринимателей стимулом развиваться

С первых дней пандемии стало понятно: коронавирус опасен не только для человека, но и бизнеса. Сотни предприятий понесли убытки, некоторые и вовсе закрылись. Но были и те, для кого вместе с ковидом пришли новые возможности. Как государство поддержало предпринимателей в кризис и какие проекты "выстрелили", дав возможность компаниям перейти на новый уровень, рассуждают участники круглого стола "Пандемия как стимул. О втором дыхании и новых возможностях белорусского бизнеса", который прошел в пресс-центре БЕЛТА.

Участники круглого стола:

Ирина Бабаченок - директор департамента по предпринимательству Министерства экономики;

Жанна Тарасевич - сопредседатель правления, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С Кунявского;

Родион Морозов - старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC;

Евгений Васильев - глава наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси.

В столице и за МКАД

Ирина Бабаченок: Безусловно, пандемия повлияла на деловую жизнь страны. Прежде всего пострадал микро- и малый бизнес в сфере услуг, включая такие отрасли, как общественное питание, развлечения, туризм и отдых. Наблюдался спад в розничной торговле - по товарам не первой необходимости. Закрытые границы в других странах создали проблемы в сфере логистики, поступления импортных материалов и комплектующих. Пандемия переформатировала ведение бизнеса. Однако удалось не допустить массового сокращения кадров и тотального закрытия субъектов предпринимательства. По итогам 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 2 тыс. При этом численность индивидуальных предпринимателей росла. Их стало на 12,5 тыс. больше. На начало 2021 года ситуация стала выравниваться. Стоит отметить, что столичный бизнес, действующий в режиме более выраженной конкуренции, адаптировался к новым условиям быстрее.

Родион Морозов: При этом, по нашим опросам, в прошлом году предприятия в регионах пострадали меньше, чем в Минске. Столичные предприниматели и потребители быстрее реагировали на сигналы, связанные с пандемией и экономической обстановкой. Что касается возможностей, их оперативнее находили и использовали более активные компании с высоким уровнем человеческого капитала и качеством управления. Тем не менее в условиях большой неопределенности и они не вкладывали значительных средств в оборудование и информационно-коммуникационные технологии. Скорее, прибегали к точечным вливаниям, обеспечивающим работу в новых форматах или в новых сегментах. Кубышку открывали только для острых нужд - выплаты зарплаты, налогов и других трат, чтобы избежать потери платежеспособности или критического сокращения штата сотрудников.

Жанна Тарасевич: Мы работаем в условиях открытой экономики, поэтому локдауны и закрытые границы в странах-партнерах вынуждали копить запасы на складах. Предприятия, которые включены в производственные цепочки создания добавленной стоимости и нуждались в сырье и комплектующих из других государств, страдали из-за сбоев в кооперационных связях. Возможно, этот опыт подтолкнет некоторых к импортозамещению, что хорошо. Другие пойдут искать более надежных партнеров - как в Беларуси, так и за рубежом. Сейчас уже мы можем констатировать: деловая жизнь во всем мире становится более активной. Однако необходимо отметить, что покупательское поведение конечного потребителя сильно изменилось. Возросли риски от временной нетрудоспособности до потери кормильца, и люди начали экономить, копить на черный день. Это вызов для бизнеса.

Ирина Бабаченок: Компании были вынуждены переходить на технологии, которые раньше не планировали внедрять, начали пересматривать стратегические приоритеты. Ускорились процессы цифровизации, автоматизации. Удаленная работа и онлайн-совещания становятся нормой.

Многих пандемия заставила диверсифицировать свою деятельность. Производители одежды стали выпускать средства индивидуальной защиты. Косметические фирмы - антисептики. Представители ресторанного бизнеса начали готовить полуфабрикаты, привозить готовые блюда на дом. Заметно выросла доставка продуктов питания и иных товаров.

Дополнительный стимул получило развитие дистанционных методов оказания услуг. К примеру, еще пару лет назад шла дискуссия о возможности торговать лекарствами онлайн. Сейчас такие аптеки заработали. То же можно сказать о законодательном закреплении отношений работника и нанимателя в виде дистанционной работы.

Евгений Васильев: Мы благодарны государству, что в стране не вводился локдаун. Рестораны и кафе не закрывали - гости к нам приходили. Да, в последний год дала рост такая услуга, как доставка еды клиентам на дом. При этом нас, отечественные точки питания, опередили международные сетевые бренды - благодаря поддержке компаний-родоначальников, офисы которых в других государствах. Они финансировали покупку авто и другие расходы, необходимые для организации такого сервиса. У отечественных компаний подобной возможности не было. Да и, в принципе, доставка еды в офис (домой) не заменит людям то, за чем они идут в ресторан: атмосферу, возможность реального общения...

Жанна Тарасевич: Разными были реакция и поиск выхода из кризиса у организаций, входящих в наш бизнес-союз. Например, стоматологические клиники (кабинеты), которых у нас более 30, вначале жаловались на спад количества клиентов. Но спрос оказался отложенным: люди снова пошли лечить зубы и протезироваться.

А вот кто больше других пострадал, так это зарабатывающие на бытовых услугах. Люди реже стриглись, фотографировались, ходили в спа-салоны, рестораны и кафе... Сейчас можно сказать, что в бизнесе присутствуют и пессимизм, и оптимистические ожидания, но все надеются на лучшее, ожидая ухода пандемии.

Удаленка оптимизировала расходы

Ирина Бабаченок: С приходом COVID-19 мы поняли, что развитие формата удаленной работы позволяет компаниям привлекать талантливых сотрудников по всему миру. Ведь для того, чтобы перенять опыт, не обязательно тратить несколько дней на переезды. Правда, такое общение не может полностью заменить личные контакты. Тем не менее перевод сотрудников на удаленку позволил оптимизировать расходы.

Жанна Тарасевич: Бизнесу не избежать бюджетирования затрат. Сократятся расходы не только на командировки, но и на аренду офисов, бизнес-центров, где ранее была сосредоточена основная деловая жизнь. Значит, появится много свободных площадей, соответственно - новых возможностей. Например, многие бизнес-центры в 2020 году стали получать статус инкубаторов малого предпринимательства. Для выживания и развития бизнесмены начали кооперироваться. Думаю, инновационными локомотивами предпринимательства ряда регионов в ближайшие пять лет станут кластеры. Например, пилотный нефтехимический уже создан в Новополоцке. Вокруг ОАО "Нафтан" появляются высокотехнологичные предприятия малого и среднего бизнеса.

Родион Морозов: Не только частники, но и многие госпредприятия внедрили у себя во время пандемии удаленку. Вынужденная цифровизация бизнеса может подтолкнуть государство к более активным шагам и в других направлениях - узаконить де-юре то, что уже де-факто прижилось.

Ирина Бабаченок: Жизнь всегда опережает законы - это характерно для всего мира. Главное - быстро реагировать, как в случае с интернет-аптеками. Развитие дистанционных методов оказания услуг неизбежно потребует корректировки законодательства. Например, пересмотра базовых принципов защиты личных данных в пользу предоставления к ним расширенного доступа.

Заработать на чужом локдауне

Жанна Тарасевич: Пандемия меняет жизнь не только предпринимателей. Некоторые, потеряв работу, стали заниматься органическим земледелием. Сети пошли навстречу частнику - стали выставлять "лотки фермеров".

У крестьянско-фермерских хозяйств появился новый тренд - освоение агротуризма.

В числе положительных моментов можно отметить то, что пожилые люди научились пользоваться онлайн-услугами, покупать товары через интернет.

И еще. Пандемия стала одинаково сильной угрозой для молодых и пожилых. Не случайно люди задумались о медицинской страховке. Это открывает новые возможности для страховой медицины.

Евгений Васильев: При этом государство не всегда успевает за бизнесом. Знакомые пытались открыть в городе экоферму: многоярусное сооружение с грядками, на которых под воздействием особого освещения растут зелень, овощи. Чтобы продавать это в магазине, у хозяина экофермы должна быть справка из сельсовета. Но там справку не дали, поскольку зелень и овощи предприниматель собирался выращивать без земельного надела.

Ирина Бабаченок: Отмечу, что изменения последнего времени значительно затронули сферу самозанятости граждан. Наша цель - вовлечь в экономические процессы инициативную часть населения, которая не смогла найти работу по найму, заинтересовать ее возрождением национальных традиций и промыслов. В 2020 году в Беларуси было более 91 тыс. самозанятых. Основанный на принципе "простой вход - простой выход" институт позволяет человеку попробовать себя в том или ином деле.

Евгений Васильев: Хочу поддержать Ирину Вячеславовну. Многие инициативы ассоциации рестораторов были решены при поддержке Министерства экономики и МАРТ. У нас есть еще одна. Мы не должны упускать шанс заработать на белорусском гостеприимстве и отсутствии в стране карантина! Обратите внимание, недавний концерт группы "Руки вверх" собрал две "Минск-Арены" - 30 тыс. зрителей! А если сейчас, когда в мире не прекращаются запреты на массовые мероприятия, к нам начнут приезжать еще более известные группы, мы сможем приносить бюджету неплохие налоги: к нам съедутся фанаты из разных стран! Вспомните, сколько в среднем тратили туристы за три-четыре дня пребывания в Беларуси во время Европейских игр: по $1,2 тыс.! Наличие хороших ресторанов с террасами, фудтраков значительно повысило бы привлекательность страны для иностранцев. И они дали бы нам всем возможность заработать.

Поддержать хорошее дело

В пандемию государство подало руку помощи предпринимателям: в частности, принято два указа Президента: №178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан" и №143 "О поддержке экономики". Какие результаты они дали?

Жанна Тарасевич: Первый документ больше направлен на поддержку предприятий, которые сократили рабочие день и неделю. Это существенно снизило доходы сотрудников. Такие предприятия воспользовались возможностью получить денежные ресурсы от государства - на доплаты к зарплате тем, кто работал в сокращенном режиме. Организации бытовых услуг, кафе и рестораны, где работали полный день, но при этом выручка упала 30-50%, к сожалению, нормами данного документа воспользоваться не смогли, но получили поддержку по второму указу.

Евгений Васильев: Учитывая тот факт, что в Минске кафе и рестораны получили только отсрочку платежей аренды, которую вскоре нужно выплачивать, экономическая ситуация будет непростой. Но мы находим новые возможности. Работаем над изменением законодательства выездной торговли - с фудтраков. Сейчас готовится указ по совершенствованию землепользования. Хотим, чтобы в спальные районы наших городов, парки и скверы заезжали яркие, привлекательное фургончики с мороженым, десертами, кофе, пончиками. Уверен, это понравится местным жителям, не всегда имеющим возможность выбраться в центр в кафе.

Жанна Тарасевич: Думаю, нам придется узаконить новые стандарты в кафе, ресторанах, кино, где раньше мы сидели рядышком, а теперь должны соблюдать дистанцию. Новые правила, регламентирующие взаимоотношения в местах скопления людей, естественно повлияют на наполняемость тех же точек общепита, а значит, снизят эффективность бизнеса.

Евгений Васильев: Хочу отметить законодательно не отрегулированный порядок работы летних и зимних террас, которые могут повысить число гостей кафе и ресторанов сейчас, когда требуется дистанцирование. Для нас очень важно внести соответствующие изменения, чтобы как можно больше открытых террас появилось в городах. Во Франции и США они теперь есть в самых людных местах и всегда заполнены!

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-